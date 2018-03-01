مثير: بودريقة وحسبان بمكتب الرجاء ﻿

كثف امحمد أوزال المرشح لقيادة لجنة مؤقتة ستشرف على تسيير فريق الرجاء الرياضي، من مشاوراته مع مجموعة من الفعاليات الرجاوية للم الشمل وتحضير أجواء جيدة لعقد جمع عام استثنائي.

شـــوف تيفي:

كثف امحمد أوزال المرشح لقيادة لجنة مؤقتة ستشرف على تسيير فريق الرجاء الرياضي، من مشاوراته مع مجموعة من الفعاليات الرجاوية للم الشمل وتحضير أجواء جيدة لعقد جمع عام استثنائي.

وفي خطوة مفاجئة كشف مصدر مقرب من أوزال في حديث ل"شوف تيفي" أن الأخير يتجه نحو ضم كل من الرئيس السابق بودريقة والرئيس الحالي حسبان لللجنة المؤقتة.

وأوضح المصدر ذاته، أن أوزال يريد التوافق بين جميع الرجاويين من أجل الإشتغال بهدوء وانتشال الفريق من أزمته.

وقال المصدر نفسه، إن اجتماعا سيعقده أوزال خلال الأيام القليلة القادمة سيشهد حضور بودريقة وحسبان