تذكير..هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الرجاء البيضاوي ونواذيبو الموريتاني ﻿

ستنقل قناة الرياضية المغربية والرياضية الموريتانية مباراة العودة بين الرجاء البيضاوي ونواذيبو الموريتاني برسم إياب الدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستجرى يوم غد السبت على الساعة

شوف سبور:

ستنقل قناة الرياضية المغربية والرياضية الموريتانية مباراة العودة بين الرجاء البيضاوي ونواذيبو الموريتاني برسم إياب الدور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي ستجرى يوم غد السبت على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

المباراة المذكورة التي ستلعب بنواكشوط، ستعرف ندية كبيرة بين الفريقين حيث أن الرجاء سيكون مطالبا بتسجيل أزيد من هدف إذا أراد التأهل إلى الدور المقبل، بينما سيحاول الفريق الموريتاني الإحتفاظ بامتيازه المتمثل في تسجيله لهدف على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء.

تجدر الإشارة، إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل هدف لمثله.