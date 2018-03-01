قيادة عليا في الجيش الأمريكي: عكس الجزائر تونس وليبيا ..المغرب لا يواجه تهديدات إرهابية ﻿

كشف العرض الذي قدمه رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ''أفريكوم'' الجنرال توماس والدوسر أمام مجلس الشيوخ بواشنطن، أن المغرب لا يعاني من تهديدات إرهابية كالتي تواجهها الجزائر وليبيا وتونس.

"شوف تيفي"

كشف العرض الذي قدمه رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال توماس والدوسر أمام مجلس الشيوخ بواشنطن، أن المغرب لا يعاني من تهديدات إرهابية كالتي تواجهها الجزائر وليبيا وتونس.

وحسب ما كشف عنه موقع " tsa" الجزائري، يومه الجمعة، فإن الجنرال الأمريكي، قال: " المغرب أكثر بلدان المنطقة التي تقع تحت مسؤوليتنا وهي تستورد الأسلحة وأظهرت تحكما كبيرا في صيانة وإستخدام الأجهزة الأمريكية المتطورة وأظهرت أيضا قدرتها الكبيرة على التنسيق مع القوات الأمريكية.

وأضاف الموقع المذكور أن الجنرال الأمريكي، اعتبر المغرب مفتاح التعاون الأمريكي مع دول شمال إفريقيا في المجال الأمني.