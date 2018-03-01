رغم الجهود التي بذلها زعيم الإنفصاليين لنسف منتدى ''كرانس مونتانا''.. الإتحاد الإفريقي يتجاهل طلب البوليساريو ومشاركة بلدان القارة السمراء في هذا الحدث الدولي مثله 49 بلد إفريقي ﻿

رغم الرسالة التي بعثها قبل أسبوع إبراهيم غالي زعيم الإنفصاليين إلى الرواندي بولكا كامي الرئيس الجديد للإتحاد الإفريقي، والذي تم انتخابه خلفا للرئيس الغيني ''ألفا كوندي'' في شهر يناير المنصر

شــــوف تيفي:

رغم الرسالة التي بعثها قبل أسبوع إبراهيم غالي زعيم الإنفصاليين إلى الرواندي بولكا كامي الرئيس الجديد للإتحاد الإفريقي، والذي تم انتخابه خلفا للرئيس الغيني "ألفا كوندي" في شهر يناير المنصرم، للمطالبة (من خلال هذه الرسالة) بمنع بلدان الإتحاد الإفريقي من حضور أشغال الدورة الرابعة لمنتدى "كرانس مونتانا"، فإن مساعي زعيم كيان الوهم لم تلق تجاوبا من طرف بولكا كامي الذي يبدو أنه قد رماها في سلة المهملات، كما هو حال جبهة البوليساريو التي يظهر أنها ستلقى نفس المصير في القريب العاجل.

وأكد مسؤول من هيأة الإشراف على تنظيم منتدى "كرانس مونتانا" في تصريح لـ "شوف تيفي"، أن الأصوات التي تعادي تنظيم مدينة الداخلة لهذا الحدث، لم تعد مسموعة في الأوساط الدولية، وخصوصا لدى بلدان الإتحاد الإفريقي الذي يسير في اتجاه تصحيح الوضع الداخلي لأجهزته التنظيمية والإدارية، مؤكدا أن البوليساريو أصبحت تعيش عزلة واضحة تأكدت من خلال حضور 49 بلد إفريقي لأشغال المنتدى، ولم يعد يتبق في نظر مصدرنا، سوى 5 دول فقط بالإتحاد، "يرتقب أن تحضر كاملة في مجريات الدورة الخامسة المقبلة في سنة 2019، وهو ما يعني سحب البساط من تحت أقدام هذا الكيان الوهمي الذي يبدو أن حضوره كغيابه بمنظمة الإتحاد الإفريقي" يضيف المسؤول ذاته.