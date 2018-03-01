عاجل..بعد ساعات على أدائه القسم و ارتدائه بذلة المحاماة: الهيني يفاجئ الجميع ويقرر الدفاع عن المهداوي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن القاضي السابق محمد الهيني وبعد ساعات فقط من ارتدائه لبذلة المحاماة عقب قرار محكمة الاستئناف بتطوان، حل قبل قليل من يومه الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليحضر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن القاضي السابق محمد الهيني وبعد ساعات فقط من ارتدائه لبذلة المحاماة عقب قرار محكمة الاستئناف بتطوان، حل قبل قليل من يومه الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ليحضر أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، وأيضا ليسجل إنابته عن المعتقل الصحافي حميد المهداوي.

وأكد المصدر ذاته بأن الهيني، ومباشرة بعد انطلاق الجلسة، سيسجل إنابته على حميد المهداوي، نظرا للصداقة القوية التي جمعتهما سابقا، بعد قرار عزل الهيني.

تجدر الإشارة إلى أن محمد الهيني، أدى، أمس الخميس، القسم بمحكمة الاستئناف بتطوان والذي انضم بموجبه رسميا إلى هيئة المحاماة بتطوان، وذلك بعد أشهر من إصدار نفس المحكمة لقرارها الأول الذي رفضت من خلاله السماح له بارتداء البذلة السوداء.