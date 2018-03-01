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المغرب الفاسي يُطالب بنصيبه من صفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال السعودي

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 17:40 المغرب الفاسي يُطالب بنصيبه من صفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال السعودي | سبور
المغرب الفاسي يُطالب بنصيبه من صفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال السعودي
ناشد عبد الحق المراكشي العضو السابق بمكتب فريق المغرب الفاسي، سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي، بخصوص قيمة الماص من صفقة انتقال لاعبه السابق أشرف بنشرقي إلى الهلال السعودي.

شـــوف تيفي:

ناشد عبد الحق المراكشي العضو السابق بمكتب فريق المغرب الفاسي، سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي، بخصوص قيمة الماص من صفقة انتقال لاعبه السابق أشرف بنشرقي إلى الهلال السعودي.

وطالب المراكشي، من خلال الرسالة التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، بضرورة الإسراع بالوفاء بالالتزامات ومنح المغرب الفاسي حقه كاملا من صفقة انتقال بنشرقي إلى السعودية
وقال المراكشي “هذه المسؤولية تفرض عليكم الوفاء بكل الإلتزامات التي قطعتموها، وهنا أخص بالذكر نصيب المغرب الرياضي الفاسي الكامل من صفقة إنتقال اللاعب أشرف بنشرقي، اللاعب الفاسي الذي أعطى قيمة مضافة لفريق وداد الأمة، وكان له دور فعال في تتويج الوداد باللقب القاري، الذي أتمنى أن يستثمر هذا الإنجاز على أحسن وجه، لأننا نعرف قيمة الوداد ودورها الفعال كقاطرة للكرة الوطنية .”

وأضاف المتحذت نفسه”بصفتي “ماصاوي” من جملة “الماصاويين” الذين يعتبرون أن فريقهم والوداد شقيقين انبثقا من رحم الحركة الوطنية، وكما لا يخفى عليك وعلى كل متتبع للشأن الرياضي ببلادنا، أن المغرب الرياضي الفاسي يعيش أحلك أيامه في قسم المظاليم، ويعاني شح الإمكانيات، في الوقت الذي تعيش فيه الوداد أزهى أيامها سواء من الناحية المادية أو من ناحية الإنجازات والنتائج”.

وتابع”إن نصيب المغرب الرياضي الفاسي لن يفقر الوداد، بل سيجعلها تنال إحترام كل مكونات الحقل الرياضي المغربي بصفة عامة، والودادي والماصاوي بصفة خاصة، لذلك نتمنى الإسراع بالوفاء بإلتزاماتكم نحو فريق المغرب الفاسي في أقرب وقت ممكن”.

وتابع” ننتظر تسليم “الماص” حصته من إجمالي الصفقة، التي نطمح أن يستثمر المكتب الحالي جزء منها في شراء قطعة أرضية يبنى عليها مركزا للتكوين، وتصحيح مسار الفريق والعودة به إلى مكانته الطبيعية.”

وختم قائلا”إن علاقة “الماص” التاريخية بالوداد، وما ميزها من محطات أخوية أكبر من أن تسوء بسبب مبلغ مالي زهيد لن يفقر الوداد”

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الوداد تاريخ الماص بنشرقي صفقة

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