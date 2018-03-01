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عاجل..هذا ما أمر به الحموشي جميع ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية بالمغرب

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 17:20 عاجل..هذا ما أمر به الحموشي جميع ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية بالمغرب | بوليتيك
عاجل..هذا ما أمر به الحموشي جميع ولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية بالمغرب
أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة موجهة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تطالبهم بضرورة تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص

 "شوف تيفي"

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، مذكرة موجهة لولاة الأمن ورؤساء المناطق الأمنية في مختلف المدن المغربية، تطالبهم بضرورة تطوير وتأهيل أماكن الاحتفاظ المخصصة لإيداع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

 وحسب هذه المذكرة فإن المسؤول عن الأمن الوطني في المملكة وجه مذكرة تفيد بتجهيز هذه الفضاءات بمعدات وتجهيزات وأفرشة تراعي شروط الأمن والسلامة، من جهة، وتروم تحسين ظروف الإيداع، من جهة ثانية.

 وأمر الحموشي أيضا بتعيين شرطيات مكلفات بالحراسة في الأماكن المخصصة لإيداع النساء المشتبه فيهن، وضرورة نقل جميع المشتبه فيهم المصابين أو المرضى إلى المؤسسات الاستشفائية.

 وحملت المذكرة كذلك تكليفا لأطباء مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني بزيارة أماكن الإيداع، للإطلاع على الوضع الصحي للأشخاص المحتفظ بهم، علاوة على مراجعة التبويبات الخاصة بالسجلات الإدارية الممسوكة على مستوى مراكز الحراسة النظرية، للسماح بالتطبيق السليم والأمثل لهذا التدبير الاستثنائي المقيد للحرية.

 وشددت المذكرة على ضرورة زيارة أماكن الاحتفاظ بالأضناء من طرف المسؤولين الإداريين الأمنيين المباشرين بشكل دوري ومتواتر، ومراقبة ظروف الإيداع وإجراءات الأمن والسلامة، وهي المهمة التي عهد بها، أيضا، إلى المفتشية العامة للأمن الوطني لاضطلاعها بمهام المراقبة خلال الزيارات الدورية والفجائية التي تقوم بها لمقرات المصالح الأمنية.

 وأكدت المذكرة المعممة على كل المناطق الأمنية على "ضرورة التقيد الصارم بالقانون، والالتزام بواجبات التجرد والتحفظ، مع الابتعاد التام عن أي أفعال أو تصرفات مهينة أو حاطة بكرامة الأشخاص، بمن فيهم المشتبه فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية، والتي ترتب، حتما ولزوما، المسؤوليات الجنائية والعقوبات التأديبية ضد مرتكبيها".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد اللطيف الحموشي ولاة الأمن المصالح الأمنية شرطيات الحراسة النظرية

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