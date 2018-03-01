انفراد: ها علاش سْــمحات وزارة الداخلية بعودة الالتراس'' للملاعب ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ رسمي في الساعات القليلة القادمة تعلن من خلالها عن قرار السماح للإلتراس بالعودة لممارسة أنشطتها بمختلف الملاعب الوطنية.

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ رسمي في الساعات القليلة القادمة تعلن من خلالها عن قرار السماح للإلتراس بالعودة لممارسة أنشطتها بمختلف الملاعب الوطنية.

وفي هذا السياق كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن اللجنة المكلفة بالترويج لملف استضافة المغرب للمونديال لعبت دورا كبيرا في هذا القرار.

وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة المذكورة عقدت مجموعة من الإجتماعات مع أطر وزارة الداخلية وممثلين عن المصالح الأمنية بمختلف المدن، خلصت إلى ضرورة السماح بعودة الإلتراس لمزاولة انشطتها.

وأضافت المصادر نفسها، أن المشرفين على ملف الترويج لإستضافة المونديال أكدوا خلال اجتماعاتهم أن شد الحبل مع الإلتراس يسيء لصورة المغرب أمام ''الفيفا'' مشددين حسب مصادرنا على ضرورة استثمار ابداعات الألتراس في المدرجات لصالح الملف المغربي.