 انفراد: ها علاش سْــمحات وزارة الداخلية بعودة الالتراس'' للملاعب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء | حوادث و حقوق

رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء

الملك محمد السادس يوبخ رؤساء الجهات | بوليتيك

الملك محمد السادس يوبخ رؤساء الجهات

بالصور..كسيدة خيابة بزاف بين الداخلة وبوجدور | حوادث و حقوق

بالصور..كسيدة خيابة بزاف بين الداخلة وبوجدور

الوزير عزيز الرباح يهاجم فرانس 24 وها علاش | بوليتيك

الوزير عزيز الرباح يهاجم فرانس 24 وها علاش

شاهد بالفيديو حضور أكثر من 27 ألف مشجع لتدريبات نادي غلطة سراي في آخر حصة تدريبية قبل مباراة الديربي ضد فنربخشة | بووز

شاهد بالفيديو حضور أكثر من 27 ألف مشجع لتدريبات نادي غلطة سراي في آخر حصة تدريبية قبل مباراة

عاجل..نايضة في أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بين النيابة العامة والنقيب الجامعي | بوليتيك

عاجل..نايضة في أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بين النيابة العامة والنقيب الجامعي

مثير: بوليس مزورين كينصبو على الراغبين في اجتياز امتحان الشرطة بالجديدة وخذاو من عندهم 30 مليون | حوادث و حقوق

مثير: بوليس مزورين كينصبو على الراغبين في اجتياز امتحان الشرطة بالجديدة وخذاو من عندهم 30 مليون

قيادة عليا في الجيش الأمريكي: عكس الجزائر تونس وليبيا ..المغرب لا يواجه تهديدات إرهابية | بوليتيك

قيادة عليا في الجيش الأمريكي: عكس الجزائر تونس وليبيا ..المغرب لا يواجه تهديدات إرهابية

رغم الجهود التي بذلها زعيم الإنفصاليين لنسف منتدى كرانس مونتانا.. الإتحاد الإفريقي يتجاهل طلب البوليساريو ومشاركة بلدان القارة السمراء في هذا الحدث الدولي مثله 49 بلد إفريقي | بوليتيك

رغم الجهود التي بذلها زعيم الإنفصاليين لنسف منتدى ''كرانس مونتانا''.. الإتحاد الإفريقي يتجاهل طلب

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

انفراد: ها علاش سْــمحات وزارة الداخلية بعودة الالتراس'' للملاعب

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 17:10 انفراد: ها علاش سْــمحات وزارة الداخلية بعودة الالتراس للملاعب | سبور
انفراد: ها علاش سْــمحات وزارة الداخلية بعودة الالتراس'' للملاعب
كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ رسمي في الساعات القليلة القادمة تعلن من خلالها عن قرار السماح للإلتراس بالعودة لممارسة أنشطتها بمختلف الملاعب الوطنية.

 شـــوف تيفي:

 كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''،تتجه وزارة الداخلية إلى إصدار بلاغ رسمي في الساعات القليلة القادمة تعلن من خلالها عن قرار السماح للإلتراس بالعودة لممارسة أنشطتها بمختلف الملاعب الوطنية.

 وفي هذا السياق كشفت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن اللجنة المكلفة بالترويج لملف استضافة المغرب للمونديال لعبت دورا كبيرا في هذا القرار.

 وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة المذكورة عقدت مجموعة من الإجتماعات مع أطر وزارة الداخلية وممثلين عن المصالح الأمنية بمختلف المدن، خلصت إلى ضرورة السماح بعودة الإلتراس لمزاولة انشطتها.

 وأضافت المصادر نفسها، أن المشرفين على ملف الترويج لإستضافة المونديال أكدوا خلال اجتماعاتهم أن شد الحبل مع الإلتراس يسيء لصورة المغرب أمام ''الفيفا'' مشددين حسب مصادرنا على ضرورة استثمار ابداعات الألتراس في المدرجات لصالح الملف المغربي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب التراس وزارة الداخلية سماح الجماهير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكعبي وبانون يُربكان بعثة الأسود قبل مواجهة صربيا | سبور

الكعبي وبانون يُربكان بعثة الأسود قبل مواجهة صربيا

المنتخب المغربي يطير غدا إلى إيطاليا | سبور

المنتخب المغربي يطير غدا إلى إيطاليا

خطير وبالصورة.. قضية متولي ورونار أخدت بعدا دوليا | سبور

خطير وبالصورة.. قضية متولي ورونار أخدت بعدا دوليا

حسبان: لن أترك الرجاء يعيش مرحلة فراغ | سبور

حسبان: لن أترك الرجاء يعيش مرحلة فراغ

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حصريا في قلب الأشغال الاستثنائية لإعادة تجديد وتدعيم النفق السككي الكبير بين الرباط المدينة وسلا‎ | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو..حصريا في قلب الأشغال الاستثنائية لإعادة تجديد وتدعيم النفق السككي الكبير بين الرباط المدينة وسلا‎

بالدموع..مغربية هربات من السعودية بسباب الدعارة وهاشنو وقع ليها منين رجعات للمغرب | حالة خاصة

بالدموع..مغربية هربات من السعودية بسباب الدعارة وهاشنو وقع ليها منين رجعات للمغرب

ساركوزي بالمغرب | خارج البلاطو

ساركوزي بالمغرب

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي | خارج البلاطو

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي

﻿

آخر المستجدات

رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

رئيس جماعة البئر الجديد أمام القضاء

الملك محمد السادس يوبخ رؤساء الجهات | بوليتيك

الملك محمد السادس يوبخ رؤساء الجهات

بالصور..كسيدة خيابة بزاف بين الداخلة وبوجدور | حوادث و حقوق

بالصور..كسيدة خيابة بزاف بين الداخلة وبوجدور

الوزير عزيز الرباح يهاجم فرانس 24 وها علاش | بوليتيك

الوزير عزيز الرباح يهاجم فرانس 24 وها علاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.