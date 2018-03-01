برقية من الملك محمد السادس إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك إثر وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك إثر وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لخادم الحرمين الشريفين، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع الرحمة والغفران، ويسكنه فسيح الجنان، وأن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أدعوه جل وعلا أن يرعاكم ويحيطكم بألطافه الخفية، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وطول العمر، فإني أرجة أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي مشفوعة بأسمى عبارات مودني وتقديري".