 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ﻿
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عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 16:59 عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | بوليتيك
عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 16 مارس 2018، أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت البداية بمواصلة الاستماع إلى المعتقل ''محمد حاكي'' المتهم بالتنسيق مع أطراف انفصالية

 "شوف تيفي"

 انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 16 مارس 2018، أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت البداية بمواصلة الاستماع إلى المعتقل "محمد حاكي" المتهم بالتنسيق مع أطراف انفصالية لزعزعة الوطن والحصول على تمويلات مالية والسعي نحو انفصال الريف عن الوطن والتنسيق لمخطط إجرامي خطير كان سيقع في الصيف الماضي.

 وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن الجلسة تعرف حضور كافة المعتقلين، بالإضافة إلى حضور جميع المحامين المكلفين بالدفاع عنهم ومن بينهم النقيب عبد الرحيم الجامعي.

 وأوضح الموفد بأن عائلات المعتقلين وعكس الجلسات الماضية، حضروا إلى الجلسة التي انطلقت قبل لحظات بشكل عادي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي محكمة الاستئناف البيضاء محمد حاكي الزفزافي

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