الحداد و نوصير يغيبان عن مواجهة ويليامس فيل الإيفواري ﻿

أكدت مصادر ودادية، لـ''شوف سبور'' يومه الجمعة، أن عبداللطيف نوصير و اسماعيل الحداد، سيغيبان عن مواجهة فريق ويليامس فيل الإيفواري، برسم إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا المقرر اجراؤها يوم غد

"شوف سبور": عبدالغفور ضرار

أكدت مصادر ودادية، لـ"شوف سبور" يومه الجمعة، أن عبداللطيف نوصير و اسماعيل الحداد، سيغيبان عن مواجهة فريق ويليامس فيل الإيفواري، برسم إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا المقرر اجراؤها يوم غد السبت.

وكشفت نفس المصادر، أن نوصير و الحداد سيغيبان بعد تعرضهما للإصابة خلال المواجهة الأخيرة أمام المغرب الرياضي التطواني، برسم الجولة 20 من البطولة الاحترافية.

ويذكر أن الوداد الرياضي كان قد فاز على ويليامس فيل الإيفواري بسبعة أهداف الاثنين في المباراة التي جمعت الفريقين بالمركب الرياضي محمد الخامس، في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا.