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بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 16:32 بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات | ثقافة و فنون
بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات
بعد إنفصاله عن خطيبته التي كانت تكبره سنا ،يُصور الفنان المغربي عماد الدراج فيديو كليب أغنيته الجديدة بإيطاليا وهي عبارة عن أغنية شعبية من الثرات القديم والتي ستكون مفاجأة للجمهور المغربي، حيث

شوف تيفي: ماريا جعدود 

 

بعد إنفصاله عن خطيبته التي كانت تكبره سنا ،يُصور الفنان المغربي عماد الدراج فيديو كليب أغنيته الجديدة بإيطاليا وهي عبارة عن أغنية شعبية من الثرات القديم والتي ستكون مفاجأة للجمهور المغربي، حيث سترافقه في الأغنية فنانة مغربية معروفة إلى جانب مجموعة من "الشيخات" . 

 وفي نفس الوقت سيقوم عماد بجولة فنية بالديار الأوروبية من بينها إيطاليا بلجيكا وفرنسا،

 بعد إلحاح كبير من الجالية المغربية .

 جدير بالذكر أن عماد الدراج أطلق مؤخرا كوفر أغنية الراحل الشاب حسني "لتبكيش" والتي لاقت إستحسان جمهوره.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيعماد الدراجإيطالياالشاب حسنيالمسرحبلجيكافرنسا.

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