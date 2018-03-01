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عاجل..على خطى مدرب المنتخب المغربي ..متولي يعتذر لرونار ولجامعة لقجع عبر بلاغ نشره بالإنستغرام

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 16:06 عاجل..على خطى مدرب المنتخب المغربي ..متولي يعتذر لرونار ولجامعة لقجع عبر بلاغ نشره بالإنستغرام | سبور
عاجل..على خطى مدرب المنتخب المغربي ..متولي يعتذر لرونار ولجامعة لقجع عبر بلاغ نشره بالإنستغرام
وضع محسين متولي لاعب فريق الريان القطري، والنجم السابق لفريق الرجاء، حدا للجدل القائم حول تصريحاته الإعلامية بخصوص اتهامه لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي بالفساد وتلقيه للهدايا من وكلاء

" شوف سبور" : رشيد محمودي

وضع محسين متولي لاعب فريق الريان القطري، والنجم السابق لفريق الرجاء، حدا للجدل القائم حول تصريحاته الإعلامية بخصوص اتهامه لهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي بالفساد وتلقيه للهدايا من وكلاء اللاعبين قبل الإعلان عن قائمة المشاركين في المعسكرات التدريبية.

وقال متولي في بلاغ رسمي نشره عبر صفحته الرسمية " أنستاغرام"، إن الصحفي المصري الذي أجرى معه الحوار لا يفهم اللغة المغربية جيدا ووقع سوء تفاهم في توظيف عبارة المكافآت، نافيا أن يكون قد مس بسمعة مؤسسة رياضية من حجم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أو بمدرب أدخل الفرحة للشعب المغربي وحقق حلما طال انتظاره.

وجاء في توضيح متولي، أنه لو كان يرغب في توجيه الاتهامات لوجهها للمدربين السابقين حينما كان في أوج عطائه رفقة فريق الرجاء البيضاوي بعدما قاد فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية أمام نادي باييرن ميونخ.

وتابع قائلا لعناصر المنتخب المغربي :" حتى لو لم أكن معكم في مستودع الملابس أو رقعة الميدان فسأكون حاضرا معكم لمساندتكم وأثق في قدراتكم ".

 

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شوف سبور المغرب محسين متولي هيرفي رونار

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