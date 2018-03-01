 ها المعقول.. ''كرانس مونتانا'' يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ﻿
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ها المعقول.. ''كرانس مونتانا'' يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 15:42 ها المعقول.. كرانس مونتانا يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع | بوليتيك
ها المعقول.. ''كرانس مونتانا'' يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع
''قوة إفريقيا في وحدة بلدانها، وليس في انقسامها'' هذه هي الفكرة المحورية التي سطعت في تصريحات عدد من الفاعلين والخبراء الأفارقة الذين تحدثت إليهم ''شوف تيفي'' على هامش أشغال الدورة الرابعة من منتدى

شـــوف تيفي:

''قوة إفريقيا في وحدة بلدانها، وليس في انقسامها'' هذه هي الفكرة المحورية التي سطعت في تصريحات عدد من الفاعلين والخبراء الأفارقة الذين تحدثت إليهم ''شوف تيفي'' على هامش أشغال الدورة الرابعة من منتدى ''كرانس مونتانا'' الدولي، حيث توحدت مواقف هؤلاء المشاركين حول تأكيد الحقيقة التي مفادها أن منتدى ''كرونس مونتانا'' الجارية أشغاله بمدينة الداخلة، والذي يعيش دورته الرابعة على التوالي، يسير في اتجاه رسم معالم توجه تنموي جديد بالقارة الإفريقية، يتأسس على الإقتصاد والشراكة المنتجة في بناء العلاقات والروابط الثنائية والمتعددة الأطراف.

ولمح عدد من المشاركين في تصريحاتهم لـ ''شوف تيفي'' إلى أن بلدان القارة السمراء عانت كثيرا على امتداد عقود، ولم تعد تقوى على تحمل تبعات وكلفة السياسات العدائية التي تتبناها بعض البلدان الإفريقية فيما بينها لغاية تغذية العنف وإشعال فتيل النزاعات المجانية، وهي السياسات التي وقفت، حسب رأيهم، حاجزا منيعا في وجه فرص نسج العلاقات الإقتصادية والتنموية الكفيلة بتحقيق الرخاء المنشود لشعوب القارة السمراء، الأمر الذي يعني أن زمن الإيديولوجيات التي تعيق التنمية وتقتل إمكانات الشراكة بين بلدان جنوب جنوب، أصبحت منبوذة من طرف شعوب الأفارقة الذين يطالبون بوحدة الصف الإفريقي وتضامن شعوبه ونبذ الكره من خلال القطع مع السياسات البائدة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب كرانس مونتانا الداخلة القارة السمراء الاقتصاد

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