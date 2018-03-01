 بنعطية يغيب عن قمة عصبة الأبطال أمام ريال مدريد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات | ثقافة و فنون

بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات

صادم وبالصور.. مغربيات كايعرضو ريوسهم لزواج المتعة في الخليج مقابل كثر من 30 ألف درهم | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. مغربيات كايعرضو ريوسهم لزواج المتعة في الخليج مقابل كثر من 30 ألف درهم

بعد عزله..جيمس بوند المغرب أصبح أشهر جاسوس بمدينة مليلية | بوليتيك

بعد عزله..''جيمس بوند المغرب'' أصبح أشهر جاسوس بمدينة مليلية

ها المعقول.. كرانس مونتانا يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع | بوليتيك

ها المعقول.. ''كرانس مونتانا'' يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي

صدمة غير متوقعة ..بعد بريطانيا: فرنسا وإسبانيا وألمانيا يقاطعون مونديال روسيا 2018 | دولي

صدمة غير متوقعة ..بعد بريطانيا: فرنسا وإسبانيا وألمانيا يقاطعون مونديال روسيا 2018

عــاجل: توقيف بث بـرنامج إذاعي بالمغرب بسبب المرأة و الدعارة | صحافة

عــاجل: توقيف بث بـرنامج إذاعي بالمغرب بسبب ''المرأة و الدعارة''

عاجل وبالصور..بعد فوزه بنزاله الأخير: شوفو شنو دار بدر هاري بالقنيطرة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..بعد فوزه بنزاله الأخير: شوفو شنو دار بدر هاري بالقنيطرة

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بنعطية يغيب عن قمة عصبة الأبطال أمام ريال مدريد

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 15:37 بنعطية يغيب عن قمة عصبة الأبطال أمام ريال مدريد | سبور
بنعطية يغيب عن قمة عصبة الأبطال أمام ريال مدريد
يخوض فريق جيفونتيس الايطالي لكرة القدم، مباراة قوية أمام فريق ريال مدريد الإسباني برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة أبطال أوروبا بغياب أبرز لاعبيه خاصة على مستوى الخطوط الدفاعية.

" شوف سبور"

يخوض فريق جيفونتيس الايطالي لكرة القدم، مباراة قوية أمام فريق ريال مدريد الإسباني برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة أبطال أوروبا بغياب أبرز لاعبيه خاصة على مستوى الخطوط الدفاعية.

ويغيب المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي، عن مباراة الذهاب المقرر إجراؤها يوم أبريل القادم بإيطاليا بسبب جمعه لأربعة بطاقات صفراء.

فيما يلي باقي المباريات :
برشلونة ـ روما

إشبيلية ـ بايرن ميونيخ

ريال مدريد ـ يوفنتوس

مانشستر سيتي ـ ليفربول


 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب جوفونتوس ريال مدريد الريال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحداد و نوصير يغيبان عن مواجهة ويليامس فيل الإيفواري | سبور

الحداد و نوصير يغيبان عن مواجهة ويليامس فيل الإيفواري

عاجل..على خطى مدرب المنتخب المغربي ..متولي يعتذر لرونار ولجامعة لقجع عبر بلاغ نشره بالإنستغرام | سبور

عاجل..على خطى مدرب المنتخب المغربي ..متولي يعتذر لرونار ولجامعة لقجع عبر بلاغ نشره بالإنستغرام

بشرى سارة للجماهير المغربية..الداخلية تسمح بعودة فصائل الإلتراس إلى الملاعب ‎ | سبور

بشرى سارة للجماهير المغربية..الداخلية تسمح بعودة فصائل ''الإلتراس'' إلى الملاعب ‎

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـفيفا للرجاء | سبور

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالدموع..مغربية هربات من السعودية بسباب الدعارة وهاشنو وقع ليها منين رجعات للمغرب | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

بالدموع..مغربية هربات من السعودية بسباب الدعارة وهاشنو وقع ليها منين رجعات للمغرب

ساركوزي بالمغرب | خارج البلاطو

ساركوزي بالمغرب

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي | خارج البلاطو

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي | خارج البلاطو

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي

﻿

آخر المستجدات

بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات | ثقافة و فنون
منذ 22 دقيقة

بالصور.. بعد إنفصاله عن خطيبته اللي كبر منو.. عماد الدراج قلبها شعبي مع الشيخات

صادم وبالصور.. مغربيات كايعرضو ريوسهم لزواج المتعة في الخليج مقابل كثر من 30 ألف درهم | حوادث و حقوق

صادم وبالصور.. مغربيات كايعرضو ريوسهم لزواج المتعة في الخليج مقابل كثر من 30 ألف درهم

بعد عزله..جيمس بوند المغرب أصبح أشهر جاسوس بمدينة مليلية | بوليتيك

بعد عزله..''جيمس بوند المغرب'' أصبح أشهر جاسوس بمدينة مليلية

ها المعقول.. كرانس مونتانا يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع | بوليتيك

ها المعقول.. ''كرانس مونتانا'' يتحدث لغة التنمية والإقتصاد ويقطع مع زمن الإيديولوجيات الفارغة التي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.