بنعطية يغيب عن قمة عصبة الأبطال أمام ريال مدريد ﻿

يخوض فريق جيفونتيس الايطالي لكرة القدم، مباراة قوية أمام فريق ريال مدريد الإسباني برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة أبطال أوروبا بغياب أبرز لاعبيه خاصة على مستوى الخطوط الدفاعية.



" شوف سبور"



يخوض فريق جيفونتيس الايطالي لكرة القدم، مباراة قوية أمام فريق ريال مدريد الإسباني برسم ذهاب ربع نهائي كأس عصبة أبطال أوروبا بغياب أبرز لاعبيه خاصة على مستوى الخطوط الدفاعية.



ويغيب المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي، عن مباراة الذهاب المقرر إجراؤها يوم أبريل القادم بإيطاليا بسبب جمعه لأربعة بطاقات صفراء.



فيما يلي باقي المباريات :

برشلونة ـ روما



إشبيلية ـ بايرن ميونيخ



ريال مدريد ـ يوفنتوس



مانشستر سيتي ـ ليفربول





