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صدمة غير متوقعة ..بعد بريطانيا: فرنسا وإسبانيا وألمانيا يقاطعون مونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 15:29 صدمة غير متوقعة ..بعد بريطانيا: فرنسا وإسبانيا وألمانيا يقاطعون مونديال روسيا 2018 | دولي
صدمة غير متوقعة ..بعد بريطانيا: فرنسا وإسبانيا وألمانيا يقاطعون مونديال روسيا 2018
بات مونديال روسيا 2018، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية على لسان رئيسة وزارئها، تيريزا ماي، انسحاب إنجلترا من المونديال المقرر الصيف المقبل، على خلفية اتهامات لروسيا بتسميم جاسوس بريطاني سابق رفقة

"شوف تيفي"


بات مونديال روسيا 2018، بعدما أعلنت الحكومة البريطانية على لسان رئيسة وزارئها، تيريزا ماي، انسحاب إنجلترا من المونديال المقرر الصيف المقبل، على خلفية اتهامات لروسيا بتسميم جاسوس بريطاني سابق رفقة ابنته، والذي وجد في 4 مارس الجاري فاقدا للوعي رفقة ابنته بمنطقة سالريزي جنوب غرب البلاد، كما طردت دبلوماسيين روسيا من أراضيها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة، فقد أخذت القضية أبعادا خطيرة في الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا ودول أخرى تضامنها مع بريطانيا، إذ باتت بدورها تدرس قرار الانسحاب من المونديال وهو ما يشكل ضربة قوية لأكبر حدث رياضي عالمي الصيف المقبل.

وأكدت الحكومة البريطانية، أنها تملك أدلة تورط الروس في تسميم العميل، فيما ذهب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القول إن الدلائل التي جمعت في الملف، خطيرة تورط روسيا بشكل مباشر، وفي محاولة منه لإنقاذ المونديال، تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، ببلاغ قال فيه إنه متشبث بتنظيم كأس العالم بروسيا في يونيو المقبل، وإنه يضع ثقته في كل المنتخبات والجماهير واللجنة المنظمة من أجل جعل الحدث العالمي المقبل تاريخيا وناجحا.

 

 

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المغرب شوف تيفي الحكومة البريطانية بريطانيا دبلوماسية روسيا مونديال

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