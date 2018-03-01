بشرى سارة للجماهير المغربية..الداخلية تسمح بعودة فصائل ''الإلتراس'' إلى الملاعب ‎ ﻿

كشف مصدر داخل الجمعيات الرياضية المهتمة بتأطير الجماهير المغربية بالملاعب المغربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت انتهى

''شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصدر داخل الجمعيات الرياضية المهتمة بتأطير الجماهير المغربية بالملاعب المغربية، اليوم الجمعة، أن اجتماع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت انتهى بالسماح للالتراس المغربية بالعودة إلى نشاطها داخل الملاعب بشكل عادي.

وأفاد ذات المصدر، أنه سيتم نشر بلاغ مفصل يكشف عن القرارات الجديدة الخاصة بأنشطة الالتراس مؤكدا أنه بإمكانهم ارتداء الأقمصة والشعارات الخاصة بهم إضافة إلى تنقلهم بين المدن المغربية لمساندة أنديتهم.

وحسب ذات المصدر، فإن المسؤولين على قيادة الالتراس المغربية لديهم موعد مع مديرية العامة للأمن الوطني لمعرفة تفاصيل القرارات الجديدة لتنظيم أنشطتهم داخل الملاعب.