مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت ﻿

قرر أشرف زكى نقيب الفنانين بمصر منع التعامل مع الممثلة المغربية جيهان خليل، وإلغاء كافة التصاريح التى منحت لها، وإبلاغ السلطات المعنية لترحيلها من البلاد، وذلك بسبب إساءتها للفن المصرى والتقاليد

"شوف تيفي"

قرر أشرف زكى نقيب الفنانين بمصر منع التعامل مع الممثلة المغربية جيهان خليل، وإلغاء كافة التصاريح التى منحت لها، وإبلاغ السلطات المعنية لترحيلها من البلاد، وذلك بسبب إساءتها للفن المصرى والتقاليد الفنية، وتعطيل التصوير أكثر من مرة فى أحد الأعمال الفنية.

وحسب ما كشف عنه موقع "اليوم السابع" المصري، يومه الجمعة، فقد قال أشرف زكى إن الممثلة المغربية، عرضت مسلسل "بيت السلايف"، والمعروض حاليا على إحدى الفضائيات الكبرى بالتزامن مع تصويره، للتعطيل عدة مرات، حيث يتم إبلاغها بأوردر التصوير وتغلق موبايلها وتمتنع عن الحضور، الأمر الذى عرض الشركة المنتجة لخسائر فادحة، خاصة وأن المسلسل يعرض حاليا على إحدى الفضائيات الكبرى.

وذكر الموقع المذكور بأن مسلسل "بيت السلايف" يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عبير صبرى والفنانة الكبيرة بوسى وعمرو رمزى ومنة فضالى وحازم سمير وأحمد صلاح حسنى وأحمد عصام وجيهان خليل وسمر جابر وكلوديا وشيرين أبو العز ومى فخرى، والعمل تأليف حسين مصطفى محرم، وإنتاج طارق صيام، وإخراج محمد عبد الخالق، وينتمى العمل لمسلسلات الـ 60 الحلقة، وقد تم تصوير جزء كبير من أحداثه فى دولة الإمارات بالفعل، كما تم تصوير جزء آخر ليس قليلا منه فى عدة مناطق متفرقة بمصر مابين حدائق الأهرام وإحدى فيلات مصر إسكندرية الصحراوى والجيزة ومنطقة مصر الجديدة.