في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء ﻿

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » عقوبة جديدة في حق الرجاء ترغمه على أداء مبلغ 150 ألف دولار للفريق للاعب الغاني ناتالي أسمواه و7 آلاف دولار للإتحاد الدولي و5 بالمائة غرامة تأخير منذ سنة 2014.

شوف سبور

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » عقوبة جديدة في حق الرجاء ترغمه على أداء مبلغ 150 ألف دولار للفريق للاعب الغاني ناتالي أسمواه و7 آلاف دولار للإتحاد الدولي و5 بالمائة غرامة تأخير منذ سنة 2014.

وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة، أن اللاعب أسمواه لجأ إلى الفيفا ضد الرجاء البيضاوي الذي رفض أداء منحة انتقال اللاعب إلى الفريق.

تجدر الإشارة، إلى أن أسمواه تعاقد مع الرجاء في فترة الإنتقالات الصيفية وظهر بمستوى متواضع فرض على الفريق التخلي عن خدماته في مرحلة الإنتقالات الشتوية الموالية، دون أن يؤدي الرجاء مستحقات فريقه على عهد المدرب الهولندي رودي كرول.