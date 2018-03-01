 في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر | مجتمع

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم | مجتمع

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم

صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار | حوادث و حقوق

صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار

أبو حفص يترحم على عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ويقصف الداعية الادريسي | مجتمع

''أبو حفص'' يترحم على عالم الفيزياء ''ستيفن هوكينغ'' ويقصف ''الداعية الادريسي''

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شابة متزوجة نتاحرات وخلات ولادها صغار في تارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شابة متزوجة نتاحرات وخلات ولادها صغار في تارودانت

حصري.. كوافورة مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

حصري.. ''كوافورة'' مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة

الملك من الداخلة .. الجهوية المتقدمة محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي | بوليتيك

الملك من الداخلة .. الجهوية المتقدمة محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 14:16 في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـفيفا للرجاء | سبور
في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء
أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » عقوبة جديدة في حق الرجاء ترغمه على أداء مبلغ 150 ألف دولار للفريق للاعب الغاني ناتالي أسمواه و7 آلاف دولار للإتحاد الدولي و5 بالمائة غرامة تأخير منذ سنة 2014.

شوف سبور

 

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » عقوبة جديدة في حق الرجاء ترغمه على أداء مبلغ 150 ألف دولار للفريق للاعب الغاني ناتالي أسمواه و7 آلاف دولار للإتحاد الدولي و5 بالمائة غرامة تأخير منذ سنة 2014.

وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة، أن اللاعب أسمواه لجأ إلى الفيفا ضد الرجاء البيضاوي الذي رفض أداء منحة انتقال اللاعب إلى الفريق.

تجدر الإشارة، إلى أن أسمواه تعاقد مع الرجاء في فترة الإنتقالات الصيفية وظهر بمستوى متواضع فرض على الفريق التخلي عن خدماته في مرحلة الإنتقالات الشتوية الموالية، دون أن يؤدي الرجاء مستحقات فريقه على عهد المدرب الهولندي رودي كرول.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فيفا أسمواه اتحاد الدولي الرجاء البيضاوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026 | سبور

بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026

بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا | سبور

بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم | سبور

مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم

بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني | سبور

بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي | خارج البلاطو

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي

من الرباط..بنعتيق يُعطي الإنطلاقة الفعلية للملتقى الأول للكفاءات المغربية بالإمارات | خارج البلاطو

من الرباط..بنعتيق يُعطي الإنطلاقة الفعلية للملتقى الأول للكفاءات المغربية بالإمارات

جد مؤثر..تلميذة مجتهدة تًصارع سرطان الدم و تحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة | بــووز

جد مؤثر..تلميذة مجتهدة تًصارع سرطان الدم و تحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر | مجتمع

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم | مجتمع

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.