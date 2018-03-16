 بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر | مجتمع

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم | مجتمع

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم

صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار | حوادث و حقوق

صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار

أبو حفص يترحم على عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ويقصف الداعية الادريسي | مجتمع

''أبو حفص'' يترحم على عالم الفيزياء ''ستيفن هوكينغ'' ويقصف ''الداعية الادريسي''

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شابة متزوجة نتاحرات وخلات ولادها صغار في تارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شابة متزوجة نتاحرات وخلات ولادها صغار في تارودانت

حصري.. كوافورة مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

حصري.. ''كوافورة'' مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة

الملك من الداخلة .. الجهوية المتقدمة محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي | بوليتيك

الملك من الداخلة .. الجهوية المتقدمة محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 13:35 بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026 | سبور
بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026
كشفت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الذي يضم كل من أمريكا المكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة عن قائمة من 17 مدينة تحتضن مونديال 2026

" شوف سبور"

 

كشفت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الذي يضم كل من أمريكا المكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة عن قائمة من 17 مدينة تحتضن مونديال 2026

وحسب اللجنة المنظمة فقد رشح الملف 17 من المدن في الولايات المتحدة، منها لوس أنجلس وميامي وواشنطن وبوسطن، وثلاث في كندا، هي ادمونتون ومونتريال وتورونتو، وثلاث في المكسيك، هي غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري.

وفي حال تفوق الملف الثلاثي لأمريكا وكندا والمكسيك سيتم اختيار 16 مدينة فقط لاستضافة مباريات هذه النسخة التي سيشارك فيها لأول مرة 48 منتخبا

و معلوم أن المغرب قدم يوم أمس الجمعة رسميا ملفه المكون من 40 ألف صفحة على أن يتم تقديمه يوم غد السبت أمام وسائل الإعلام بالدارالبيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم 2026 أمريكا المكسيك كندا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـفيفا للرجاء | سبور

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء

بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا | سبور

بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم | سبور

مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم

بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني | سبور

بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي | خارج البلاطو

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي

من الرباط..بنعتيق يُعطي الإنطلاقة الفعلية للملتقى الأول للكفاءات المغربية بالإمارات | خارج البلاطو

من الرباط..بنعتيق يُعطي الإنطلاقة الفعلية للملتقى الأول للكفاءات المغربية بالإمارات

جد مؤثر..تلميذة مجتهدة تًصارع سرطان الدم و تحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة | بــووز

جد مؤثر..تلميذة مجتهدة تًصارع سرطان الدم و تحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر | مجتمع

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم | مجتمع

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.