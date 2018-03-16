بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026 ﻿

كشفت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الذي يضم كل من أمريكا المكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة عن قائمة من 17 مدينة تحتضن مونديال 2026

" شوف سبور"

كشفت اللجنة المنظمة للترشيح الثلاثي الذي يضم كل من أمريكا المكسيك وكندا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الجمعة عن قائمة من 17 مدينة تحتضن مونديال 2026

وحسب اللجنة المنظمة فقد رشح الملف 17 من المدن في الولايات المتحدة، منها لوس أنجلس وميامي وواشنطن وبوسطن، وثلاث في كندا، هي ادمونتون ومونتريال وتورونتو، وثلاث في المكسيك، هي غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري.

وفي حال تفوق الملف الثلاثي لأمريكا وكندا والمكسيك سيتم اختيار 16 مدينة فقط لاستضافة مباريات هذه النسخة التي سيشارك فيها لأول مرة 48 منتخبا

و معلوم أن المغرب قدم يوم أمس الجمعة رسميا ملفه المكون من 40 ألف صفحة على أن يتم تقديمه يوم غد السبت أمام وسائل الإعلام بالدارالبيضاء.