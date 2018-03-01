بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ﻿

سيُلاقي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الدولي المغربي مهدي بنعطية، زميله في المنتخب الوطني المغربي،أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد الإسباني برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

شوف سبور



سيُلاقي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، الدولي المغربي مهدي بنعطية، زميله في المنتخب الوطني المغربي،أشرف حكيمي مدافع ريال مدريد الإسباني برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيستقبل نادي يوفنتوس الإيطالي خصمه ريال مدريد بملعب أليانز ستاديوم في مباراة الذهاب ، بينما سيستضيف الميرينغي نادي يوفنتوس في مباراة الإياب بملعب سانتياغو بيرنابيو.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة دوري أبطال أوروبا التي أجريت اليوم الجمعة أسفرت عن مواجهات نارية في دور ربع النهائي، حيث أوقعت القرعة حامل اللقب ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام يوفنتوس، و مانشستر سيتي أمام ليفربول ، برشلونة أمام روما، إشبيلية أمام بايرن ميونخ