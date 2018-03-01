مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم ﻿

أسفرت قرعة دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت يومه الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية عن مباريات قوية.

" شوف سبور"

أسفرت قرعة دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي أجريت يومه الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية عن مباريات قوية.

وعرفت القرعة تجنب آرسنال مواجهة أتلتيكو مدريد في حين سيلتقي لاتسيو الايطالي مع سالزبورغ النمساوي .

وجاءت القرعة على النحو التالي..

لايبزيغ VS أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

آرسنال VS تشسكا موسكو الروسي.

أتلتيكو مدريد VS سبورتنج لشبونة البرتغالي.

لاتسيو الايطالي VS سالزبورغ النمساوي.

وستقام مباريات الذهاب على أرض الفرق المذكورة أولًا.

يشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي ستقام في مدينة ليون الفرنسية في 16ماي 2018.