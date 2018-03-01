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صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 13:10 صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار | حوادث و حقوق
صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار
ارتكبت مغربية تبلغ من العمر 19 سنة، جريمة بشعة، تتمثل في قتل رضيعتها مباشرة بعد ولادتها لها بالمنزل الذي تقطن به في بلدة ألكالا دي إيناريس ضواحي مدريد.

"شوف تيفي":

 

ارتكبت مغربية تبلغ من العمر 19 سنة، جريمة بشعة، تتمثل في قتل رضيعتها مباشرة بعد ولادتها لها بالمنزل الذي تقطن به في بلدة ألكالا دي إيناريس ضواحي مدريد.

وحسب ما كشف عنه موقع " elmundo" الإسباني، أمس الخميس، فإن المغربية وبعد قتل رضيعتها، انتقلت إلى مستشفى بالعاصمة مدريد جراء تعرضها لنزيف حاد، وتبين للأطباء خلال فحص مهبلها بأنها وضعت رضيعة، لكنها رفضت الكشف عن الحقيقة بخصوص مصيرها.

وأضاف الموقع الإسباني أن الأطباء، ربطوا الاتصال بالشرطة التي حققت مع الشابة المغربية، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاعتراف بقتل رضيعتها ووضعها داخل خزانة بالمنزل الذي تقطن به.

 

 

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