''أبو حفص'' يترحم على عالم الفيزياء ''ستيفن هوكينغ'' ويقصف ''الداعية الادريسي'' ﻿

بعدما وصفه الداعية المغربي أبوحامد الإدريسي بـ''القرد'' ، كتب محمد عبد الوهاب الرفيقي المعروف بأبي حفص، مقالا يترحم فيه على عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، وأوضح أبو حفص أن ''ستيفن هوكينغ انتصر حيا

''شـوف تيفي''

بعدما وصفه الداعية المغربي أبوحامد الإدريسي بـ''القرد'' ، كتب محمد عبد الوهاب الرفيقي المعروف بأبي حفص، مقالا يترحم فيه على عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، وأوضح أبو حفص أن ''ستيفن هوكينغ انتصر حيا وانتصر ميتا، قصته ومساره وإنجازاته ومرضه انتصار للحياة، بل آية من الآيات، موته كان كذلك انتصارا، حين انهزم هؤلاء الموتورون أمام عبقريته الفذة، فلم يجدوا إلا التهجم والتشفي تبريرا لهزائمهم، كما لو أن الموت هو انتصار وهزيمة، كما لو أن ذلك الآخر عدو يحل الرقص على جثته يوم وفاته ورحيله''.

وأضاف ''أبو حفــص'' في مقال له ، لقد هزمنا هوكينغ إنسانيا، هزيمة أخرى تنضاف إلى سلسلة الهزائم التاريخية، هزمنا حضاريا، هزمنا علميا، هزمنا نفسيا، واليوم نسجل مرة أخرى هزيمتنا إنسانيا، فماذا بقي إذن؟ مشيرا أنه ''سئل عالم كبير : لو قررت البشرية أن ترسل أحدهم إلى حضارة أخرى أكثر رقيا ليمثل سكان الأرض ، فقال: لن نجد افضل من ستيفن هوكينغ''

واختتـــم أبو حفص قائــلا : بإمكاننا الآن أن نترحم رحمتين: رحم الله ستيفن هوكينغ، ورحم الله ما بقي فينا من إنسانية.