 بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر | مجتمع

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم | مجتمع

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم

صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار | حوادث و حقوق

صادم.. مغربية قتلات رضيعتها مباشرة بعدما ولداتها فالدار

أبو حفص يترحم على عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ ويقصف الداعية الادريسي | مجتمع

''أبو حفص'' يترحم على عالم الفيزياء ''ستيفن هوكينغ'' ويقصف ''الداعية الادريسي''

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شابة متزوجة نتاحرات وخلات ولادها صغار في تارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. قبل صلاة الجمعة: شابة متزوجة نتاحرات وخلات ولادها صغار في تارودانت

حصري.. كوافورة مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

حصري.. ''كوافورة'' مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة

الملك من الداخلة .. الجهوية المتقدمة محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي | بوليتيك

الملك من الداخلة .. الجهوية المتقدمة محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي

لا خير في مجتمع لا يحترم قوانينه

بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 12:27 بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني | سبور
بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني
بعدما تأكد رسميا غياب الوافد الجديد على القلعة الخضراء لاعب خط وسط ميدان الرجاء، منير العبادي، عن إياب الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيغيب اللاعب الواعد عبد الكبير الوادي

شوف سبور

 

 

بعدما تأكد رسميا غياب الوافد الجديد على القلعة الخضراء لاعب خط وسط ميدان الرجاء، منير العبادي، عن إياب الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيغيب اللاعب الواعد عبد الكبير الوادي بدوره عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في مبارة الذهاب.

هذا وحلت بعثة الرجاء يوم أمس الخميس بموريتانيا استعدادا للمباراة الحارقة التي ستجمعه بنواذيبو الموريتاني التي ستجرى يوم غد السبت على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

تجدر الإشارة، إلى أن مقابلة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور منير العبادي عبد الكبير الوادي نواذيبو الموريتاني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـفيفا للرجاء | سبور

في عز الأزمة..عقوبة جديدة من الـ''فيفا'' للرجاء

بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026 | سبور

بالصور..ملاعب خيالية تنافس المغرب في كأس العالم 2026

بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا | سبور

بنعطية وجها لوجه مع حكيمي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم | سبور

مباريات قوية خلال دور الـ 8 للدوري الأوروبي لكرة القدم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..كوافورة مغربية محتجزة بالسعودية تبكي بحرقة كبيرة..جيت نخدم باعو و شراو فيا و السفارة المغربية معاوناتنيش بغيت نرجع لبلادي

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي | خارج البلاطو

العثماني خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا:الداخلة عاصمة التعاون الافريقي

من الرباط..بنعتيق يُعطي الإنطلاقة الفعلية للملتقى الأول للكفاءات المغربية بالإمارات | خارج البلاطو

من الرباط..بنعتيق يُعطي الإنطلاقة الفعلية للملتقى الأول للكفاءات المغربية بالإمارات

جد مؤثر..تلميذة مجتهدة تًصارع سرطان الدم و تحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة | بــووز

جد مؤثر..تلميذة مجتهدة تًصارع سرطان الدم و تحتاج لأصحاب القلوب الرحيمة..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

عاجل..كارثة : شجرة طاحت على الناس وهما كيصليو الجمعة بسلا..وهذه هي الحصيلة

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت | ثقافة و فنون

مثير.. ترحيل ممثلة مغربية شهيرة من مصر إلى المغرب وهاشنو دارت

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا واستمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر | مجتمع

بالصــور: على هامش منتدى كرانس مونتانا.. هذا ما قاله ساركوزي عن الملك محمد السادس وإفريقيا

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم | مجتمع

مُثير.. بعد الحلاق اللي لقا 37 مليار..مغربي فسطات ربح 4 المليون وهاكيفاش تْصدم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.