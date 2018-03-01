بعد منير العبادي لاعب آخر من الرجاء سيغيب عن إياب نواذيبو الموريتاني ﻿

بعدما تأكد رسميا غياب الوافد الجديد على القلعة الخضراء لاعب خط وسط ميدان الرجاء، منير العبادي، عن إياب الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيغيب اللاعب الواعد عبد الكبير الوادي

شوف سبور

بعدما تأكد رسميا غياب الوافد الجديد على القلعة الخضراء لاعب خط وسط ميدان الرجاء، منير العبادي، عن إياب الدور الأول من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيغيب اللاعب الواعد عبد الكبير الوادي بدوره عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في مبارة الذهاب.

هذا وحلت بعثة الرجاء يوم أمس الخميس بموريتانيا استعدادا للمباراة الحارقة التي ستجمعه بنواذيبو الموريتاني التي ستجرى يوم غد السبت على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

تجدر الإشارة، إلى أن مقابلة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله على أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء.