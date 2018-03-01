حصري.. ''كوافورة'' مغربية طاحت في يد سعودي كيبيع ويشري فيها بـ 5 المليون+تفاصيل جد صادمة ﻿

كشف مغربية لـ ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بأنها محتجزة بالسعودية، بعد أن سقطت ضحية كفيلها السعودي وزوجته، والتي قامت ببيعها للعديد من محلات الحلاقة النسائية مقابل 22 ألف ر يال سعودي أي 5 مليون سنتيم

''شوف تيفي''

كشف مغربية لـ ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بأنها محتجزة بالسعودية، بعد أن سقطت ضحية كفيلها السعودي وزوجته، والتي قامت ببيعها للعديد من محلات الحلاقة النسائية مقابل 22 ألف ر يال سعودي أي 5 مليون سنتيم مغربية.

وأوضحت ''لطيفة.أ'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' بأنها حلت بالسعودية قبل 8 أشهر، وتفاجأت بكفيلتها السعودية وهي تعرضها للبيع مقابل 50 ألف درهم لصالونات حلاقة بالعاصمة الرياض، وأمام رفضها، قامت كفيلتها وزوجها السعودي بتعذيبها وإهانتها وحجزها بغرفة لمدة أربعة أيام بدون أكل أو شرب.

وأضافت لطيفة بأن السعودي، حرمها من جواز سفرها، وأبلغ عنها الشرطة التي حققت معها، مشيرة إلى أنها لجأت بعد ذلك للسفارة المغربية والتي لم تقدم لها على حد تعبيرها أية مساعدة.

وأكدت لطيفة أن كفيلتها وزوجها، تخلصوا منها بمول تجاري ما جعلها تبيت في الشارع لأكثر من 4 أيام، قبل أن تلجأ لأسرة مغربية ، قدمت لها يد المساعدة، داعية المسؤولين المغاربة للتدخل حتى تستطيع العودة إلى أرض الوطن.