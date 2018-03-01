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صــــادم ..ولي العهد السعودي يفرض الإقامة الجبرية على والدته منذ سنتين

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 11:36 صــــادم ..ولي العهد السعودي يفرض الإقامة الجبرية على والدته منذ سنتين | دولي
صــــادم ..ولي العهد السعودي يفرض الإقامة الجبرية على والدته منذ سنتين
في سابقة من نوعها كشفت شبكة NBC الأميركية، في تحقيق ، وتم أمس الخميس 15 مارس 2018، عن معلومات مثيرة تتعلق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وخفايا إدارته البلاد، وشؤون القصر وتأثيره على والده الملك

"شوف تيفي":

في سابقة من نوعها كشفت شبكة NBC الأميركية، في تحقيق ، وتم أمس الخميس 15 مارس 2018، عن معلومات مثيرة تتعلق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وخفايا إدارته البلاد، وشؤون القصر وتأثيره على والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت الشبكة الأميركية إن الأمير محمد بن سلمان يفرض الإقامة الجبرية على والدته منذ عامين، ويمنعها من زيارة والده الملك سلمان، وأضــافت الشبكة إنه "يمنعها من التأثير على الملك سلمان؛ بسبب قلقه آنذاك من معارضتها خططه لإحكام قبضته على السلطة، ومن احتمال استخدام تأثيرها عليه لمنع نجلها من تحقيق خططه، إضافة إلى احتمال أن يًحدث ذلك انقسامات داخل العائلة الملكية"، حسب ما أوردته صحيفة "هاف بوست عربي".

هـــذا واستندت الشبكة الأميركية في التحقيق المثير لمعلومات من 14 مسؤولاً بالولايات المتحدة.

 

 

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شوف تيفي المغرب السعودية سابقة محمد بن سلمان

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