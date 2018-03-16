 انطلاق الزيارات الميدانية الجهوية لبرلماني التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان وسط تفاعل كبير مع مشاكل الساكنة ﻿
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انطلاق الزيارات الميدانية الجهوية لبرلماني التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان وسط تفاعل كبير مع مشاكل الساكنة

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 11:24 انطلاق الزيارات الميدانية الجهوية لبرلماني التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان وسط تفاعل كبير مع مشاكل الساكنة | بوليتيك
انطلاق الزيارات الميدانية الجهوية لبرلماني التجمع الوطني للأحرار بمجلسي البرلمان وسط تفاعل كبير مع مشاكل الساكنة
وسط حضور وازن لفعاليات اقليم خريبكة، من رؤساء جماعات ومنتخبين وممثلي الغرف المهنية ومجتمع مدني، انطلقت يوم أمس الخميس بمدينة خريبكة فعاليات الزيارات الميدانية الجهوية لبرلمانيي حزب التجمع

"شوف تيفي"

وسط حضور وازن لفعاليات اقليم خريبكة، من رؤساء جماعات ومنتخبين وممثلي الغرف المهنية ومجتمع مدني، انطلقت يوم أمس الخميس بمدينة خريبكة فعاليات الزيارات الميدانية الجهوية لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلسي البرلمان تحت شعارمن "أجل بناء مسار الثقةّ ".

وفي كلمته الترحيبية نوه حميد العرشي، المنسق الاقليمي للحزب بخريبكة بهذه المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ الحزب، والتي تأتي في اطار الدينامية المتمزية التي بصمها التجمع الوطني للأحرار في عهد الرئيس عزيز أخنوش، معتبرها مبادرة وجيهة، تسعى الى اشراك البرلمانيي لتعزيز هذه الدينامية من موقع دور البرلمان، بهدف تقوية اداء الفريقين داخل المؤسسة التشريعية، عبر الانفتاح على القضايا التي تستأثر باهتمامات الرأي العام.

بدوره نوه عبد الرحيم الشطبي، المنسق الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة، بأهمية هذه المبادرة التي تعزز القرب الحقيقي من الساكنة المحلية بالجهة، شاكرا الاخوة البرلمانيين على الأولوية التي أعطوها للجهة حيث كان اقليم خريبكة أولى محطات هذه اللقاءات التواصلية .

وفي نفس السياق أكد محمد البكوري رئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، و منسق المجموعة أن مسار الثقة الذي أطلقه الحزب لكافة المواطنين والمواطنات، الغرض منه انجاز برنامج واقعي يستيجب لانتظارات المغاربة، ويجعل من الأفكار التي يتم طرحها منطلقا لتطوير هذه الوثيقة لكي ترقى الى مستوى برنامج سياسي يسعى الحزب الى انجازه، وتنزيله تنزيلا سليما، يأخذ بعين الاعتبار أولويات المواطنين

من جهتهم أكد البرلمانيون نور الدين لزرق وصابر الكياف، وعبد الرحمان بليلا على اهمية اللقاءات، شاكرين الاخ حميد العرشي على حماسه وعلى طريقة عمله وتدبيره للحزب بالاقليم من جهة اخرى بسطت كافة التدخلات الاشكالات الكبرى، التي يعانيها الاقليم من قبيل ضعف الخدمات العمومية واداء المنظومة التعليمية والصحية ككل، وتفاقم ظاهرة البطالة.

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