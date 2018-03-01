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دوري أبطال أوروبا.. مواجهات مرتقبة حارقة في دور ربع النهائي بين أشهر الأندية عالميا

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 11:05 دوري أبطال أوروبا.. مواجهات مرتقبة حارقة في دور ربع النهائي بين أشهر الأندية عالميا | سبور
دوري أبطال أوروبا.. مواجهات مرتقبة حارقة في دور ربع النهائي بين أشهر الأندية عالميا
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، الجمعة، صوب مدينة ''نيون'' السويسرية، لمتابعة مراسيم سحب قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستفرز مواجهات نارية بين أقوى الفرق في العالم.

"شوف سبور"

 

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، الجمعة، صوب مدينة "نيون" السويسرية، لمتابعة مراسيم سحب قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستفرز مواجهات نارية بين أقوى الفرق في العالم.

وتضم القرعة فرقا لا تغيب عن هذا الدور إلا نادرا، منها برشلونة الإسباني الذي يخوض الدور ربع النهائي للمرة الحادية عشر على التوالي، وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، اللذان يشاركان للمرة الثامنة والسابعة في هذا الدور على التوالي.

أما إشبيلية الإسباني، الذي حقق مفاجأة مدوية بإخراج مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء الثلاثاء، فيشارك للمرة الأولى في تاريخه بدور ربع نهائي البطولة.

ويعود ليفربول الإنجليزي لهذا الدور بعد غياب 9 أعوام، عانى فيها من التخبط في الأداء وفشل متكرر في التأهل للبطولة الأكبر أوروبيا .

أما في إيطاليا، فتبدو الأمور أفضل حيث يشارك فريقين من الكالتشيو (روما ويوفنتوس) في ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2007، عندما تأهل حينها ميلان وروما، وحقق بعدها ميلان لقب البطولة.

وستجرى مباريات دور ربع النهائي على جولتين، الذهاب في الثالث والرابع من أبريل المقبل، والإياب بعدها بأسبوع، في العاشر والحادي عشر من نفس الشهر.

 

 

 

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دوري أبطال أوروبا قرعة دور ربع النهائي شوف سبور

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