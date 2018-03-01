منتدى ''كرانس مونتانا''.. الداخلة تربط إفريقيا بجسور التنمية وتتحول إلى مختبر لتحليل السياسات الإقتصادية والبيئية بعمق القارة السمراء ﻿

يلتئم يومه الجمعة على هامش انطلاق الدورة الرابعة لمنتدى ''كرانس مونتانا'' بمدينة الداخلة، أزيد من 3500 مشارك و 43 منظمة دولية وجهوية، بحضور ممثلين من أعلى مستوى ل 162 بلدا، وذلك خلال الإفتتاح الرسمي لهذا

شــوف تيفي:

يلتئم يومه الجمعة على هامش انطلاق الدورة الرابعة لمنتدى ''كرانس مونتانا'' بمدينة الداخلة، أزيد من 3500 مشارك و 43 منظمة دولية وجهوية، بحضور ممثلين من أعلى مستوى ل 162 بلدا، وذلك خلال الإفتتاح الرسمي لهذا الحدث الدولي البارز الذي يرتقب أن يتطرق لقضايا إفريقيا والتعاون جنوب جنوب في شتى تجلياته الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بمعطيات من قلب منتدى ''كرانس مونتانا'' الذي تنعقد أشغاله خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 20 مارس الجاري، تفيد أن أطوار الدورة الرابعة من هذه التظاهرة الدولية التي يحتضنها قصر المؤتمرات بمدينة الداخلة على امتداد خمسة أيام، ستشهد تنظيم لقاءات وندوات هامة من تأطير ومشاركة خبراء دوليين في مجالات التنمية المستدامة وغيرها، حيث ينتظر أن يتدارس المشاركون سبل تطوير الحكامة الإقتصادية بإفريقيا وجعلها محركا وعاملا أساسيا لتحسين مستوى معيشة ساكنة القارة السمراء، مع استحضار الدور الريادي للمغرب وتجربته الناجحة على الصعيد الجهوي.

وأبرزت مصادر ''شوف تيفي'' أن منتدى ''كرونس مونتانا'' الذي أضحى يشكل مختبرا سنويا لتحليل وتقييم السياسات التنموية بإفريقيا، سيتطرق في إحدى ندواته المرتقب تنظيمها يومه الجمعة، لاقتصاد المحيطات والقطاع البحري باعتباره مجالا استراتيجيا لافريقيا، وذلك من خلال تسليط الضوء على مبادرة الحزام الأزرق التي تعد رافعة للتعاون والتنمية الجهوية الداخلية جنوب جنوب.

بالإضافة إلى ذلك، يرتقب أن يتناول المنتدى سبل دمج النساء الإفريقيات في مسلسل القرار السياسي والإقتصادي داخل البلدان التي يتواجدن بها، في الوقت الذي سيتدارس المشاركون في هذا الموعد السنوي سبل وكيفية تعزيز ريادة النساء في مجال الحكامة الاقتصادية وتعزيز قدرتهن على خلق المقاولة، في خطوة تهدف لدعم استقلالية النساء اقتصاديا واجتماعيا.

وفيما يخص القطاع الفلاحي الذي يشكل رهانا اقتصاديا وتحديا تنمويا كبيرا بالنسبة للقارة الإفريقية، وتحديدا الفلاحة المستدامة، ينتظر أن تكون مبادرة المغرب المرتبطة بملاءمة الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، والتي تحمل إسم ''تريبل أ'' أو ''AAA'' بعدما تقدمت بها المملكة لفائدة الفلاحة الإفريقية في كوب 22 بمراكش، على طاولة النقاش باعتبارها تجربة رائدة واستثنائية، وذلك إلى جانب بحث المواضيع المتعلقة بتحسين النشاط الفلاحي على مستوى المجالات الترابية المحلية وتطوير عملية الولوج إلى الماء والبذور، حسب المصادر ذاتها.

ويذكر أن منتدى ''كرانس مونتانا''، سيعرف تنظيم ندوة دولية حول تطوير الشراكة الاقتصادية بين افريقيا وآسيا في القطاعات الجديدة للنمو، خصوصا في ظل تأكيد خبراء دوليين لكون طريق النمو بافريقيا يمر عبر تعزيز الاستثمار الاجنبي وإنعاش الشراكات البينية مع اسيا، وخاصة الصين التي تعد الشريك رقم 1 في افريقيا.

كما تجدر الإشارة إلى أن أزيد من 90 في المائة من المبادلات التجارية البين إفريقية تتم عبر النقل البحري، لذلك فإن افريقيا في حاجة إلى وسائل نقل متطورة وخدمات مينائية هامة، مع ضرورة العمل على تعزيز أمن النقل البحري في ظل تنامي الأعمال الإرهابية وفق ما يؤكده عدد من خبراء التجا الدولية.

كما أن غنى ندوات منتدى ''كرانس مونتانا''، سينفتح على مواضيع أخرى ذات أهمية بالغة من قبيل تأثير وانعكاسات التغيرات المناخية على المناخ، ومحاربة الوفيات في صفوف الاطفال والنساء عند الولادة ومحاربة الأمراض وتحسين الأوضاع الصحية وتيسير الولوج للخدمات الصحية للطبقات الهشة، وتدبير قضايا الهجرة والأمن الطاقي بافريقيا والطاقات المتجددة وغيرها