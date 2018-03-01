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صادم..نشرو ليها تصاورها عريانة في الفيسبوك أيام قبل زواجها بشيشاوة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 10:44 صادم..نشرو ليها تصاورها عريانة في الفيسبوك أيام قبل زواجها بشيشاوة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
صادم..نشرو ليها تصاورها عريانة في الفيسبوك أيام قبل زواجها بشيشاوة..وها شنو وقع
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تولوكلت بشيشاوة، الأربعاء الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، متهمين بنشر صور مخلة بالحياء لفتاة مقبلة على الزواج.

"شوف تيفي"

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تولوكلت بشيشاوة، الأربعاء الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، متهمين بنشر صور مخلة بالحياء لفتاة مقبلة على الزواج.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ذاتها، قرر زوال الثلاثاء13 مارس الجاري، وضع المتهم الثاني رهن الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي بتولوكلت، بعد الاستماع إليه في محضر قانوني، إثر تورطه في نشر صور مخلة بالحياء لفتاة على بعد أيام قليلة من عقد قرانها.

وأفادت الصباح أن شقيق الفتاة وضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك بخصوص انتشار صور مخلة بالحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها شقيقته رفقة شخص يتحدر من الجماعة ذاتها وبتعليمات من النيابة العامة جرى اعتقال المتهم الرئيسي الاثنين الماضي، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتحقيق، اعترف خلاله بأن شابا يتحدر من دوار تارسلت بجماعة سيدي عبد المومن هو الذي كان وراء نشر تلك الصور على نطاق واسع بعد سرقتها من هاتفه المحمول.

وانتهت التحقيقات بإيقاف المتهم الثاني بعد الانتقال إلى مسكن والديه، زوال الثلاثاء الماضي، وبعد الاستماع له في محضر قانوني، اعترف خلاله بالمنسوب له.

 

 

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