صحف عالمية تعترف بتفوق المغرب على الملف الثلاثي لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

خصصت صحيفة ''كيكر'' الألمانية، حيزا مهما لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 تزامنا مع اقتراب الحسم في هوية البلد المنظم وذلك يوم 13 يونيو المقبل وقبلها الجمعة المقبل الذي يعتبر آخر أجل لتسليم

'' شوف سبور''

خصصت صحيفة ''كيكر'' الألمانية، حيزا مهما لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 تزامنا مع اقتراب الحسم في هوية البلد المنظم وذلك يوم 13 يونيو المقبل وقبلها الجمعة المقبل الذي يعتبر آخر أجل لتسليم ملف الترشيح.

وعنونت الصحيفة أحد مقالاتها '' المغرب ينقض على الولايات المتحدة والمكسيك وكندا'' في الوقت الذي تطرقت فيه إلى الملف المشترك بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وكندا و الذي كان حسبها من قبل غير قابل للهزيمة لكن المغرب دخل بقوة على الخط وأصبح المرشح الأبرز لتنظيم الحدث العالمي.

وأفادت ذات المصادر، أن اعتماد المغرب على نجوم سابقين مثل دروغبا إيطو كسفراء لملفه وهو ما يمنح ملفه قوة كبيرة خصوصا مع دعم القارة السمراء والعرب والمسلمين في آسيا.