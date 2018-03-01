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سابقة.. وزير الداخلية يخضع الوقاية المدنية للقانون العسكري

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 09:25 سابقة.. وزير الداخلية يخضع الوقاية المدنية للقانون العسكري | بوليتيك
سابقة.. وزير الداخلية يخضع الوقاية المدنية للقانون العسكري
عرض عبد الوافي لفتيت على المجلس الحكومي أمس الخميس مشروعي مرسومين يتعلقان بتنزيل قانون تحويل الوقاية المدنية للقانون العسكري من أجل الانضباط ، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي قبل ثمانية أشهر على

شوف تيفي

عرض عبد الوافي لفتيت على المجلس الحكومي أمس الخميس مشروعي مرسومين يتعلقان بتنزيل قانون تحويل الوقاية المدنية للقانون العسكري من أجل الانضباط ، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي قبل ثمانية أشهر على قانون يخضع الوقاية المدنية للقانون العسكري

وفي هذا الصدد هدف النص الأول الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، إلى تحديد المقتضيات النظامية التي ستطبق على مختلف فئات الموظفين المذكورين الذين أصبحوا خاضعين للقوانين والانظمة العسكرية.

في ذات السياق هدف النص الثاني إلى تحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة من رتب أسلاك موظفي الوقاية المدنية، وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها، وشروط الترقية فيها، وكذا الشروط الخاصة لولوج هذه الأسلاك.

هذا وبالنسبة للنص الثالث فيهدف الى تسمية هذه مدرسة الوقاية المدنية بـ ” المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من أداء المهام الموكولة إليها، والمتمثلة أساسا في التكوين واستكمال الخبرة بالنسبة لهذه الفئة من الموظفين، وذلك في المجالات المرتبطة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث.

 

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