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صادم..شوفو شنو لقاو في القنينات البلاستيكية الخاصة بالمياه المعدنية

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 09:13 صادم..شوفو شنو لقاو في القنينات البلاستيكية الخاصة بالمياه المعدنية | دولي
صادم..شوفو شنو لقاو في القنينات البلاستيكية الخاصة بالمياه المعدنية
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أزيد من 90 بالمئة من المياه المعلبة المعدنية، تحتوي على جزيئات بلاستيك، و ذلك بعد تحاليل تم اجراؤها مؤخرا، على مياه بعض أشهر الشركات العالمية.

''شوف تيفي''

كشفت منظمة الصحة العالمية أن أزيد من 90 بالمئة من المياه المعلبة المعدنية، تحتوي على جزيئات بلاستيك، و ذلك بعد تحاليل تم اجراؤها مؤخرا، على مياه بعض أشهر الشركات العالمية.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية فالدراسة التي قامت بها المنظمة المذكورة، تشير إلى أنه بتحليل 259 زجاجة مياه من 19 موقعا في 9 بلدان لـ11 شركة مياه مختلفة مكن من العثور على متوسط 325 جزيئا من البلاستيك في كل لتر مياه يباع للمستهلكين، موضحة أن معدلات التركيز بلغت 10 آلاف قطعة بلاستيك في كل لتر من المياه، و أنه بين 259 زجاجة مياه تم تحليلها كانت 17 فقط خالية من البلاستيك.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه ''رغم عدم وجود دليل بعد على الآثار الجانبية لذلك الاكتشاف على صحة الإنسان، إلا أنه اكشتاف يثير القلق''.

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المغرب شوف تيفي منظمة الصحة العالمية البلاستيك قنينات

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