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فضيحة وبالفيديو... طلبة ردو جامعة بواط ديال الشطيح

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 09:09 فضيحة وبالفيديو... طلبة ردو جامعة بواط ديال الشطيح | دولي
فضيحة وبالفيديو... طلبة ردو جامعة بواط ديال الشطيح
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بمصر، أمس الخميس ، مقطع فيديو، يظهر طلابا وهم يرقصون على موسيقى شعبية، داخل إحدى الجامعات المصرية، وهو ما تسبب في حالة غضب عارمة بين النشطاء.

''شوف تيفي''

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بمصر، أمس الخميس ، مقطع فيديو، يظهر طلابا وهم يرقصون على موسيقى شعبية، داخل إحدى الجامعات المصرية، وهو ما تسبب في حالة غضب عارمة بين النشطاء.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد قال الدكتور خالد الفخراني، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، في أول رد له إنه جاري التحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أن الكلية كانت قد نظمت حفلا لتكريم العاملين الذين خرجوا على المعاش، وحدثت به بعض الوقائع.

وأضافت المصادر ذاتها أن الكلية، كانت قظ نظمت الحفل، وسلمت شهادات تكريم إلى العاملين المحالين إلى المعاش، تقديرا لما بذلوه من جهد وعطاء، أثناء خدمتهم.

 

‫شوف تيفي

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