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منشورات فيسبوكية تحذر الجماهير الرجاوية من البوليساريو بموريتانيا

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 09:04 منشورات فيسبوكية تحذر الجماهير الرجاوية من البوليساريو بموريتانيا | سبور
منشورات فيسبوكية تحذر الجماهير الرجاوية من البوليساريو بموريتانيا
تناقلت الصفحات الفيسبوكية المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، منشورات تحذيرية، بخصوص مباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي نواذيبو الموريتاني.

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تناقلت الصفحات الفيسبوكية المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، منشورات تحذيرية، بخصوص مباراة إياب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي أمام نادي نواذيبو الموريتاني.

وأكدت المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ضرورة توخي الحذر من الجماهير المحسوبة على فريق نواذيبو والموالية لجبهة البوليساريو، مشيرة أنها ستكون حاضرة يوم اللقاء، ومن المنتظر أن تقوم بممارسات لارياضية لاستفزاز الجماهير الرجاوية وخلق الفتنة بينه وبينه الشعب الموريتاني الشقيق .

وحسب ذات المنشورات، فإن الجماهير المغربية عليها أن لاتتفاعل مع ما قد يحدث من أفعال وسلوكات غير رياضية داخل أو خارج الملعب وأن تبقى مهتمة بأجواء المباراة وتشجيع فريقها دون الدخول في صراعات مع الجماهير الموريتانية . 

 

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شوف سبور المغرب الرجاء موريتانيا نواذيبو

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