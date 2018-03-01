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مثير..اعتقال شرطي ومهاجر مغربي وها علاش

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 06:29 مثير..اعتقال شرطي ومهاجر مغربي وها علاش | دولي
مثير..اعتقال شرطي ومهاجر مغربي وها علاش
قامت شرطة مدينة تراباني الصقلية بإيداع أحد أفرادها السجن بتهمة تشكيل خلية إجرامية رفقة مهاجر مغربي تورطت في سرقة وتزوير وثائق الهوية الشخصية خاصة جوزات السفر.

شوف تيفي

قامت شرطة مدينة تراباني الصقلية بإيداع أحد أفرادها السجن بتهمة تشكيل خلية إجرامية رفقة مهاجر مغربي تورطت في سرقة وتزوير وثائق الهوية الشخصية خاصة جوزات السفر.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية ''أنسا'' أفادت أمس الخميس أن التحريات الأمنية التي انطلقت منذ حوالي سنة على إثر تعرض مقر الشرطة ببلدة ''مارسالا'' لعملية سرقة نتج عنها اختفاء مجموعة من جوازات السفر ونماذج أصلية غير معبأة لبطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب، قادت إلى اعتقال أنجيلو باترياركا، 57 سنة، وهو شرطي يشتغل بنفس المصلحة الأمنية التي تعرضت للسرقة، إضافة إلى المهاجر المغربي رشيد دلال، 32 سنة، الذي كان يتولى شراء الوثائق المسروقة من قبل ذات الشرطي ويقوم بتزويرها وبيعها بغرض تسهيل دخول المهاجرين السريين.

وإضافة إلى المتهمين الرئيسيين اللذان تم إيداعهما السجن يتم متابعة إحدى السيدات، لم يكشف عن هويتها، في حالة سراح لتورطها في مساعدة المهاجر المغربي في إيصال الوئاثق المزورة حتى خارج إيطاليا.

 

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إيطاليا اعتقال جواز سفر

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