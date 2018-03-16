بالصور...عاملات يواصلن احتجاجهن ضد الباطرون تحت الأمطار ﻿

في الوقت الذي يحتفل به العالم في شهر مارس بعيد المرأة قامت عاملات إحدى الشركات بالحي الصناعي بالقنيطرة بالاعتصام احتجاجا على ما يعانينه من قهر و ظلم .

شوف تيفي

في الوقت الذي يحتفل به العالم في شهر مارس بعيد المرأة قامت عاملات إحدى الشركات بالحي الصناعي بالقنيطرة بالاعتصام احتجاجا على ما يعانينه من قهر و ظلم .

وعلمت قناة ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن عاملات شركة '' 3 كارام'' الكائنة بالحي الصناعي با''لساكنية'' يواصلن اعتصامهن منذ أيام أمام مقر الشركة رغم برودة الجو و الأمطار وتعريض صحتهن للخطر حيث أنهن أصرين على المطالبة بحقوقهن المتمثلة في الاعتراف بالأقدمية مع الشركة و التعويضات المالية المستحقة عنها والتي أبلى أرباب عملهن الاعتراف بها.

ويشار إلى أن أغلب العاملات بالشركات المتواجدة بالحي الصناعي بمدينة القنيطرة يعانين من الظلم والحيف الذي يمارسه أغلب أرباب العمل بتلك الشركات.