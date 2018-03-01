سار للمغاربة.. المفوضية الأوروبية تقدم تسهيلات للحصول على الفيزا وها علاش ﻿

تقترح المفوضية الأوروبية إصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتسهيل قدوم المسافرين الشرعيين إلى أوروبا مع تعزيز الأمن والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.

شوف تيفي

تقترح المفوضية الأوروبية إصلاح سياسة التأشيرات المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتسهيل قدوم المسافرين الشرعيين إلى أوروبا مع تعزيز الأمن والحد من مخاطر الهجرة غير النظامية.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن التغييرات المقترحة على قانون التأشيرات ستسهل على المسافرين الشرعيين الحصول على تأشيرة ''شنغن'' لزيارة أوروبا، كما ستسهل السياحة والتجارة والأعمال.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية أن ''ملايين المسافرين يزورون الاتحاد الأوروبي كل عام ويعززون صناعة السفر والسياحة ومع الإصلاحات التي نقترحها اليوم، سيصبح من الأسهل والأسرع على المسافرين الشرعيين الحصول على التأشيرة''.

ويهدف المقترح الجديد إلى صد المخاوف الأمنية الناشئة من قضايا الهجرة لدول الاتحاد، من خلال الاستفادة من التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا، حيث سيتم خفض مدة صدور القرار المتعلق بطلبات تأشيرات الدخول من 15 يوما إلى 10 أيام، كما سيتمكن الراغبون بزيارة الاتحاد الأوروبي من تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية قبل 6 أشهر من موعد الرحلة.

وستكون هذه التأشيرات صالحة للإقامة لمدة أقصاها 7 أيام في الدولة المصدرة للتأشيرة فقط كما سترتفع رسوم التأشيرات الأوروبية من 60 يورو إلى 80 يورو.