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مثير.. المغاربة من أتعس الشعوب في تقرير السعادة العالمي لسنة 2018

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 02:51 مثير.. المغاربة من أتعس الشعوب في تقرير السعادة العالمي لسنة 2018 | مجتمع
مثير.. المغاربة من أتعس الشعوب في تقرير السعادة العالمي لسنة 2018
كعادتها احتلت الدول الاسكندنافية المراكز الأولى في قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم، والتي تشمل 156 دولة، من خلال معطيات مثيرة كشفها تقرير السعادة لعام 2018،

شوف تيفي

كعادتها احتلت الدول الاسكندنافية المراكز الأولى في قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم، والتي تشمل 156 دولة، من خلال معطيات مثيرة كشفها تقرير السعادة لعام 2018، والذي أصدرته ''شبكة حلول التنمية المستدامة'' التابعة للأمم المتحدة، حيث أن فنلندا هي أسعد بلد في العالم، أما النرويج التي كانت في المركز الأول العام الماضي فتراجعت إلى المركز الثاني هذا العام.

وحل المغرب في المركز الـ85، في حين جاءت الإمارات في المركز الـ 20 عالميا لتحتل صدارة الدول العربية، تلتها قطر في المركز الـ 32 والسعودية في المركز الـ 33 والكويت في المركز الـ 45.

وحلت ليبيا في المركز الـ 70 والجزائر في المركز الـ 84 والمغرب في المركز الـ 85 ولبنان في المركز الـ 88 والأردن في المركز الـ 90 وفلسطين في المركز 104 وتونس في المركز 111 والعراق في المركز 117 ومصر في المركز 122 بينما جاء السودان في المركز 137.

ويصنف التقرير، الذي صدر قبل أيام عن يوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 مارس، البلدان انطلاقا من ستة معايير رئيسية منها حصة الفرد من الناتج المحلي والحرية ومتوسط العمر المتوقع والدعم الاجتماعي والكرم.

 

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السعادة العالمي تقرير المغرب دول العربية

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