 71 في المائة من الرجال يشترون الهواتف من جوميا ... والدارالبيضاء تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث طلبات الشراء من الموقع ﻿
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71 في المائة من الرجال يشترون الهواتف من جوميا ... والدارالبيضاء تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث طلبات الشراء من الموقع

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 02:26 71 في المائة من الرجال يشترون الهواتف من جوميا ... والدارالبيضاء تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث طلبات الشراء من الموقع | اقتصاد
71 في المائة من الرجال يشترون الهواتف من جوميا ... والدارالبيضاء تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث طلبات الشراء من الموقع
قدم اليوم موقع جوميا نتائج الدراسة الحصرية في مجال الهواتف الذكية، أظهرت أن الموقع يلجه حوالي 70 في المئة من الزوار عبر الهواتف النقالة، فيما يقتني منه 56 بالمئة.

شوف تيفي: ع رموحي

قدم اليوم موقع جوميا نتائج الدراسة الحصرية في مجال الهواتف الذكية، أظهرت أن الموقع يلجه حوالي 70 في المئة من الزوار عبر الهواتف النقالة، فيما يقتني منه 56 بالمئة.

وحسب المدير العام لجوميا فإن ماركات الهواتف الأكثر مبيعا انطلاقا من الموقع، أظهرت الدراسة أن المرتبة الأولى احتلتها ''أنفينيكس''، لتأتي في المرتبة الثانية ''إينجو''، ثم ''سامسونغ'' وفي المرتبة الرابعة '' أبل''.

أما بالنسبة للشريحة الأكثر شراء للهواتف الذكية عبر ''جوميا'' فهي تعود للرجال بنسبة 71 بالمئة، أما بالنسبة للمدن الأكثر طلبا لشراء الهواتف النقالة من الموقع هي الرباط، تليها أكادير؛ ثم مراكش؛ لتأتي في المرتبة الرابعة مدينة الدارالبيضاء.

هذا ويسعى موقع جوميا الرائد في التجارة عبر الأنترنت، إلى زيادة عدد البائعين من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف بائع، كما يهدف إلى إرضاء زبنائه عبر تقديم منتوجاته بأثمنة مناسبة.

‫شوف تيفي

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جوميا هواتف ذكية نتائج مدن شوف تيفي

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