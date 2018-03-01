رسميا..برشلونة يعلن عن غياب نجمه ثلاثة أسابيع ﻿

سيلعب برشلونة بدون لاعب وسطه الفعال سيرجيو بوسكيتس في لقاء الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب إعلان النادي أن اللاعب الدولي الاسباني سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أصبع

شوف تيفي

سيلعب برشلونة بدون لاعب وسطه الفعال سيرجيو بوسكيتس في لقاء الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب إعلان النادي أن اللاعب الدولي الاسباني سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في أصبع بالقدم أمام تشيلسي.

وذكر النادي أن الفحوصات أكدت أن سيرجيو بوسكيتس أصيب بكسر بسيط في الأصبع الخامس بقدمه اليمنى، سيبتعد لنحو ثلاثة أسابيع، وخرج بوسكيتس ليحل محله اندريه جوميز في الدقيقة 61 من لقاء الإياب بدور الستة عشر أمام تشيلسي حيث فاز الفريق الكطالوني بثلاثة أهداف لصفر ليبلغ دور الثمانية لأرفع بطولات الأندية الأوروبية للعام 11 على التوالي.

وسيغيب بوسكيتس عن لقاءات برشلونة في دوري الدرجة الأولى الاسباني أمام ضيفه اتليتيك بليباو يوم الأحد المقبل وخارج ملعبه أمام اشبيلية في 31 مارس الجاري إضافة لمباراتي اسبانيا الوديتين أمام ألمانيا والأرجنتين.