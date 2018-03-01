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خطير.. عصابة تسطو على ''فارماسيان'' وسط مراكش وها شحال شفرو

بتاريــخ : 16 مارس 2018 / 01:45 خطير.. عصابة تسطو على فارماسيان وسط مراكش وها شحال شفرو | حوادث و حقوق
خطير.. عصابة تسطو على ''فارماسيان'' وسط مراكش وها شحال شفرو
تعرضت صيدلية بمنطقة الشريفية بمراكش، لعملية سرقة من طرف لصوص اليوم الخميس، حيث أقدم مجهولون على اقتحام الصيدلية بعد أن قطعوا عنها التيار الكهربائي حتى لا تلتقطهم كاميرات المراقبة،

شوف تيفي

تعرضت صيدلية بمنطقة الشريفية بمراكش، لعملية سرقة من طرف لصوص اليوم الخميس، حيث أقدم مجهولون على اقتحام الصيدلية بعد أن قطعوا عنها التيار الكهربائي حتى لا تلتقطهم كاميرات المراقبة، وعمدوا إلى تكسير أقفال باب الصيدلية، وقاموا بسرقة أدوية بداخلها يقدر ثمنها ب 15 ألف درهم إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 500 درهم، حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أحد الحراس تفاجأ باللصوص، وحاول إيقاف المشتبه بهم، بعد أن اتصل بعناصر الدرك الملكي التابعين لجماعة تسلطانت، إلا أن اللصوص لاذوا بالفرار لحظات قبل وصول رجال الدرك، وتركوا خلفهم دراجة نارية مركونة بالقرب من الصيدلية، بعد انكشاف أمرهم.

وأشارت ذات المصادر أن عناصر الدرك الملكي فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة من أجل القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

 

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سرقة مراكش صيدلية الدرك الملكي

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