يا ربي السلامة.. قوة الرياح تقلب سيارة فاخرة بالناظور وها أشنو وقع ﻿

وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل من مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة ''البركانيين'' و''رأس الماء'' بإقليم الناظور إثر انقلاب سيارة من نوع ''ميرسيديس 250'' نتيجة انزلاقها بسبب مياه

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وقعت حادثة سير خطيرة قبل قليل من مساء اليوم الخميس على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة ''البركانيين'' و''رأس الماء'' بإقليم الناظور إثر انقلاب سيارة من نوع ''ميرسيديس 250'' نتيجة انزلاقها بسبب مياه الأمطار وقوة الرياح.

وحسب مصادر مطلعة فإن السيارة كانت تقل نائب رئيس مركز الدرك الملكي بسرية ''رأس الماء'' بحيث أصيب بجروح طفيفة فيما دركي آخر كان برفقته أصيب بكسور بليغة على مستوى يده ورجله.

هذا وقد حضر رجال الأمن المختصين لتحرير محضر بخصوص الحادثة بناء على المعاينة النظرية، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الناظور قصد تلقي العلاجات الأولية.