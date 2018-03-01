سكوب...هؤلاء هم المشاركون في لالة العروسة 2018 وهذه هي المدن التي سيمثلونها و الكوبل الشهير ''صهيب و خديجة'' خارج المسابقة ﻿

بدء فريق برنامج لالة لعروسة في تصوير أولى حلقات هذا الموسم، والذي يعرف تغيرات جذرية في محتوى البرنامج شكلا و مضمونا، اذ ستسهر على تقديم برايمات هذا الموسم الممثلة ''صفاء حبيركو'' كمنشطة رسمية

شوف تيفي :''علاء الصنوبري''

بدء فريق برنامج لالة لعروسة في تصوير أولى حلقات هذا الموسم، والذي يعرف تغيرات جذرية في محتوى البرنامج شكلا و مضمونا، اذ ستسهر على تقديم برايمات هذا الموسم الممثلة ''صفاء حبيركو'' كمنشطة رسمية للبرنامج، أما الممثلة ''دنيا بوطازوت'' فستقدم فقرة ترفيهية بعنوان ”مي يزة ” كتعويض لشخصية “لمسيح” التي قدمها الممثل ''عبد الصمد مفتاح الخير'' الموسم الماضي.

وبخصوص شائعات قبول أصغر كوبل ''صهيب و خديجة ''فالبرنامج، فلا أساس لها من الصحة، بل سيعرف هذا الموسم مشاركة أزواج ذوي فئات عمرية مختلفة؛ من الجالية المقيمة بالخارج و العديد من المدن و الأقاليم المغربية كذلك بدء بممثلي مدينة “الكارة” “كريمة و محسن” و القنيطرة كل من الزوجان ''نبيل و نبيلة''، أما عروس الشمال يمثلها “عبد الرحمان و كوتر” والدارالبيضاء ''ريحانة و فؤاد” ومن مدينة البهجة مراكش “أيوب و سلمى” بالإضافة للكوبل المغربي المقيم بالديار الألمانية ''محسن و ايمان''.

وقد عرف أول برايم من برنامج لالة العروسة مشاركة نجم الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي، و المغنية سلمى رشيد إلى جانب الفنانة المصرية كارمن سليمان .