بالفيديو.. متولي : إلا بغا رونار يدعيني وعندو الدليل غير يدعيني ﻿

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قال محسن متولي لاعب فريق الريان القطري والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن أراد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي أن يرفع دعوى قضائية ضده بسبب التشهير والقذف ويتوفر على دليل يؤكد

شوف سبور

قال محسن متولي لاعب فريق الريان القطري والنجم السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، إن أراد هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي أن يرفع دعوى قضائية ضده بسبب التشهير والقذف ويتوفر على دليل يؤكد اتهامه له بالرشوة فما عليه سوى أن يتوجه إلى القضاء.

وأكد متولي كما سبق وأشارت شوف سبور في مقال سابق، أنه لم يتهم رونار بحصوله على الرشوة من وكلاء اللاعبين قبل تحديد قائمة اللاعبين للمشاركة في المعسكرات التدريبية موضحا أنه يقصد من عبارة المكافأة هو تشجيع اللاعبين على أدائهم رفقة أنديتهم وذلك بتقديم الدعوة لحمل قميص الأسود.

هذا وقد هدد رونار مدرب المنتخب المغربي باللجوء إلى القضاء بعد اتهامه بالفساد والحصول على الرشوة حسب تصريحات متولي لصحيفة قطرية.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محسين متولي هيرفي رونار

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