 خاص: هذا هو عدد صفحات ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال 2026 ﻿
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خاص: هذا هو عدد صفحات ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال 2026

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 23:54 خاص: هذا هو عدد صفحات ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال 2026 | سبور
خاص: هذا هو عدد صفحات ملف ترشح المغرب لإستضافة مونديال 2026
قدم رسميا المغرب أمس الخميس، ملف ترشيحه لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''. وكشف مصدر من داخل اللجنة المكلفة، أن الملف تضمن جميع الوثائق التي تؤكد التزام المغرب

شـــوف تيفي:


قدم رسميا المغرب أمس الخميس، ملف ترشيحه لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكشف مصدر من داخل اللجنة المكلفة، أن الملف تضمن جميع الوثائق التي تؤكد التزام المغرب بجميع متطلبات الفيفا لاحتضان كأس العالم.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الملف المقدم مكون من 40000 صفحة موزعة على 24 قسما، تتضمن جميع الوثائق التي تؤكد استجابة ملف المغرب لاحتضان مونديال 2026، لكل شروط الفيفا، بما في ذلك التزام الحكومة وكل المعنيين بهذا التنظيم إضافة إلى المدن والملاعب التي ستستضيف البطولة.

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مونديال الفيفا ملف ترشيح

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