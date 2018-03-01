 الجامعة تقدم الدعم لرونار وتندد بتصريحات محسن متولي ﻿
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الجامعة تقدم الدعم لرونار وتندد بتصريحات محسن متولي

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 23:08 الجامعة تقدم الدعم لرونار وتندد بتصريحات محسن متولي | سبور
الجامعة تقدم الدعم لرونار وتندد بتصريحات محسن متولي
نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بكل ما جاء في الحوار الذي أجراه اللاعب المغربي محسن متولي مع صحيفة ''الوطن'' القطرية، معتبرة أن مقابلته الصحفية شككت في مصداقية الناخب الوطني واختياراته.

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نددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بكل ما جاء في الحوار الذي أجراه اللاعب المغربي محسن متولي مع صحيفة "الوطن" القطرية، معتبرة أن مقابلته الصحفية شككت في مصداقية الناخب الوطني واختياراته.

وأعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن ما ورد في الحوار عار عن الصحة، وتشجب بقوة محتواه، وتؤكد بأنها واثقة في اختيارات الناخب الوطني هيرفي رونار وتدعم عمله رفقة الطاقم الفني المرافق له.

وأوضحت الجامعة أنها لن تدخر جهدا في حماية كل أفراد النخبة الوطنية من ناخب وطاقم ولاعبين، وأنها لن تتوان في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من حاول المس بمصداقية المنتخب الوطني.

وتهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بكل الفاعلين في حقل كرة القدم الوطنية إلى الالتفاف حول المنتخب الوطني ومساندته في هذه المرحلة الهامة، خصوصا أن الأسود مقبلون على تمثيل المغرب في كأس العالم بروسيا شهري يونيو ويوليوز المقبلين.


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