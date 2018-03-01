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خاص..متولي ينفي اتهاماته الموجهة لرونار

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 21:30 خاص..متولي ينفي اتهاماته الموجهة لرونار | سبور
خاص..متولي ينفي اتهاماته الموجهة لرونار
كشف مصدر قريب من محسن متولي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم والممارس حاليا رفقة فريق الريان القطري أن الأخير نفى كل الاتهامات التي نسبتها له إحدى الصحف القطرية بخصوص هيرفي رونار

شوف سبور : رشيد محمودي

 

كشف مصدر قريب من محسن متولي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم والممارس حاليا رفقة فريق الريان القطري أن الأخير نفى كل الاتهامات التي نسبتها له إحدى الصحف القطرية بخصوص هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم.

وأفاد ذات المصدر، أن متولي تحدث على المستوى الذي يقدمه كل من عبد الرزاق حمد الله والعربي في الدوريات الخليجية، مؤكدا على ضرورة مكافأتهما بالمناداة عليهما رفقة المجموعة للمشاركة في المبارتين الوديتين أمام صربيا وأوزبكستان.

وحسب ذات المصدر، فإن متولي لم يتطاول على قرارات رونار بخصوص اختياراته للاعبين ولم يقلل احترامه على المجموعة، موضحا أن اللاعب السابق للرجاء تفاجأ بدوره من الحوار الذي أجراه مع المجلة القطرية.

وبخصوص وكلاء اللاعبين أكد متولي أنهم يلعبون دورا مهما في المسار الاحترافي للاعب بحكم علاقاتهم الكبيرة مع باقي المدربين ولم يذكر هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي.

 

 

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شوف سبور المغرب محسن متولي هيرفي رونار

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