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مشكل الصحراء سببه الجزائر وليس البوليساريو

بتاريــخ : 15 مارس 2018 / 21:23 مشكل الصحراء سببه الجزائر وليس البوليساريو | بوليتيك
مشكل الصحراء سببه الجزائر وليس البوليساريو
بعد انتشار أخبار عن سعي المبعوث الأممي إلى الصحراء ، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو حول موضوع الصحراء ، خاصة بعد لقاء لشبونة الأخير، كشف ناصر بوريطة ، وزير الخارجية ، يوم أمس

''شوف تيفي''

بعد انتشار أخبار عن سعي المبعوث الأممي إلى الصحراء ، إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو حول موضوع الصحراء ، خاصة بعد لقاء لشبونة الأخير، كشف ناصر بوريطة ، وزير الخارجية ، يوم أمس الخميس ، في لجنة الخارجية بمجلس النواب ، أن موضوع المفاوضات المباشرة ، تروجه كل من الجزائر والبوليساريو .

وحسب مصادر ''أخبار اليوم'' الصادرة غدا الجمعة ،فقد نفى أن يكون الألماني هورست كوهلر، طرح هذا الموضوع قائلا : ''الجزائر والبوليساريو تروجان موضوع المفاوضات المباشرة، وهما تريدان ذلك، لكن كوهلر لم يصرح بذلك، ولديه القنوات التي يتواصل عبرها للتعبير عن مواقفه'' مؤكدا أن المغرب يرفض المفاوضات المباشرة مع البوليساريو.

وأضاف بوريطة أن المغرب يريد حلا لمشكل الصحراء ، لكن الحل لا يمكن أن يتم دون الأخذ بعين الاعتبار الفاعلين الحقيقيين في الملف ، مؤكدا مشكل الصحراء سببه الجزائر وليس البوليساريو .

‫شوف تيفي

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